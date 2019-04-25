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Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 17:04 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'nda, gündemdeki tarım ve hayvancılık politikaları çiftçi, köylü, yetiştirici ve üreticiler başta olmak üzere tüm paydaşlar açısından ele alındı

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu toplantısında, gündemdeki tarım ve hayvancılık politikaları çiftçi, köylü, yetiştirici ve üreticiler başta olmak üzere tüm paydaşlar açısından ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya ilişkin ek bilgilendirme yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı toplantıda, gündemdeki tarım ve hayvancılık politikaları çiftçi, köylü, yetiştirici ve üreticiler başta olmak üzere tüm paydaşlar açısından ele alındığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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