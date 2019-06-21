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Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 22:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, İstanbul Halk Ekmek Fabrikası, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gebze yerleşkesi ve Yeşilay Genel Merkezini ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri, İstanbul Halk Ekmek Fabrikası, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gebze yerleşkesi ve Yeşilay Genel Merkezine ziyarette bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bazı temaslarda bulunmak için İstanbul'a giden Prof. Dr. Topaloğlu başkanlığındaki kurul üyeleri, ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kartal Halk Ekmek Fabrikasını (İHE) ziyaret etti. Kurul üyeleri, çalışmalar hakkında Genel Müdür Salih Bekaroğlu'ndan bilgi aldıktan sonra fabrikayı gezdi.

Topaloğlu, burada yaptığı açıklamada, İHE'nin, sadece ekonomik ekmek üretme misyonu olmadığını, halk sağlığını temel alan sağlıklı ekmek üretme konusunda da önemli görevleri bulunduğunu bildirdi.

İHE'nin çalışmalarının Türkiye'de örnek alınarak devam etmesi gerektiğini belirten Topaloğlu, fabrikada adeta bir enstitü görevi yerine getirildiğini belirterek bu çalışmalardan dolayı memnuniyetini ifade etti.

Türkiye'nin ilk ve en önemli Ar-Ge merkezi olan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gebze yerleşkesini de ziyaret eden kurul üyeleri, çalışmalar hakkında Merkez Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan'dan bilgi aldı.

Kurul üyeleri, mükemmeliyet merkezlerini yerinde inceledi. Merkezde yürütülen çalışmaların ülkenin gurur kaynağı olduğunu ve bunlardan memnuniyet duyduklarını ifade eden Topaloğlu, tersine beyin göçünü sağlayabilecek merkezin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği yerli ve milli endüstrinin gelişmesine olumlu katkı sağlayacağını söyledi. Topaloğlu, Kurul olarak merkeze her türlü desteğe desteğe hazır olduklarını bildirdi.

Kurul üyeleri, daha sonra Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ile Genel Merkezde bir araya geldi. Ziyarette, çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Bağımlılıkla mücadelenin Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulunun en temel konularından biri olduğunu aktaran Topaloğlu, Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu üyesi olarak Yeşilayın çalışmalarını her zaman yakından takip ettiğini, birlikte başarılı çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Ziyarette kurul üyeleri Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Dr. Ümmü Gülşen Öztürk, Dt. Zülfiye Füsun Kümet, Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel yer aldı.

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