Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri İstanbul'da

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri, İstanbul Halk Ekmek Fabrikası, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gebze yerleşkesi ve Yeşilay Genel Merkezine ziyarette bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bazı temaslarda bulunmak için İstanbul'a giden Prof. Dr. Topaloğlu başkanlığındaki kurul üyeleri, ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kartal Halk Ekmek Fabrikasını (İHE) ziyaret etti. Kurul üyeleri, çalışmalar hakkında Genel Müdür Salih Bekaroğlu'ndan bilgi aldıktan sonra fabrikayı gezdi.

Topaloğlu, burada yaptığı açıklamada, İHE'nin, sadece ekonomik ekmek üretme misyonu olmadığını, halk sağlığını temel alan sağlıklı ekmek üretme konusunda da önemli görevleri bulunduğunu bildirdi.

İHE'nin çalışmalarının Türkiye'de örnek alınarak devam etmesi gerektiğini belirten Topaloğlu, fabrikada adeta bir enstitü görevi yerine getirildiğini belirterek bu çalışmalardan dolayı memnuniyetini ifade etti.

Türkiye'nin ilk ve en önemli Ar-Ge merkezi olan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gebze yerleşkesini de ziyaret eden kurul üyeleri, çalışmalar hakkında Merkez Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan'dan bilgi aldı.