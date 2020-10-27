Sağlık Yönetimi Bölümü nedir? İş imkanları nelerdir?

Ders içeriği, puanları ve iş imkanları ile en çok merak edilen bölümler arasında yer alan sağlık yönetimi ile ilgili her şeyi sizin için derledik. Sağlık yönetimi bölümü nedir? Sağlık yönetimi bölümü dersleri nelerdir? Gibi soruların cevaplarına gelin birlikte bakalım... Sağlık yönetimi bölümü nedir? Sağlık kuruluşlarının işletimi ve yönetimi için, kuruma gerekli olan bilgi ve tecrübeyi kazandırmayı hedeflemiş olan, sağlık hizmetlerinin organizasyonunu yapan, sağlıkta teknoloji kullanımı gibi konularda eğitim verme amacıyla kurulmuş bir bölümdür. Bu bölümden mezun olan öğrenciler genellikle sağlık kuruluşlarında idarecilik adı altında hizmet verirler. Sağlık yönetimi bölümü amacı nedir? Sağlık yönetimi bölümünün asıl amacı, bölümü tercih edecek olan öğrencilere, sağlık kuruluşunun ihtiyaçları doğrultusunda analizler yaparak doğru teknoloji ve kaynakları tercih etmesi konusunda eğitim vermektir. Öğrenciler bu eğitim programında, doğru kaynakları doğru maliyetler ile kullanmayı, doğru işi yapmayı ve yaptırmayı öğreneceklerdir. Ekip ruhu ile yapacağınız çalışmalar ile sağlık yönetimi mezunları olarak; sağlık alanında oldukça fazla katkı sağlayacak; üretim ve insan yaşamına direkt olarak etki edeceksiniz.

Sağlık yönetimi bölümü hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen öğrenciler üniversitelerin sağlık yönetimi bölümü başkanlığı ile görüşebilirler. Sağlık yönetimi bölümünün temel değerleri nelerdir? Bilimsellik

Evrensel değerlere bağlılık

Güvenilirlik

Yaratıcılık

Ekip ruhuna sahip olmak

Dürüstlük

Şeffaflık

Paydaşların ve çalışanların memnuniyeti Sağlık yönetimi mezunları iş imkanları nelerdir? Bölümden mezun olan öğrenciler, sağlık bakanlığında ya da onun bağlı olduğu herhangi bir kuruluşta iş imkanı bulabilirler. Bunun yanında kendilerine sosyal güvenlik kurumlarında da iş imkanı bulabilirler. Sağlık için yapılan yatırımların artmasıyla özel hastane sayısı da her geçen gün artıyor. Özel hastanelerin artmasıyla sağlıkçılara ve onlardan biri olan sağlık yönetimi mezunlarına geniş bir iş imkanı tanınmış oluyor. Çalışma imkanı yalnızca sağlık yönetimi mezunu arayan işletmelerle sınırlı değil. Özel sektörlerin idari birimlerinde çeşitli kademelerde görev alabilmektedirler. Askeri hastanelerde görevlendirilecek sağlık subayları yine sağlık yönetimi bölümlerinden alınmaktadır. Hastanelerin yanı sıra mezunlar; ilaç firmalarında, tıbbi cihaz satışı ve üretimi yapan tesislerde, özel sigorta kuruluşlarında iş imkanı bulabilmektedirler. Çift anadal ve yan anadal lisanslarını İİBF’de tamamlayan öğrenciler İİBF öğrencilerinin sahip oldukları tüm haklara sahip olurlar.

İİBF’de lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler;

Denetçi,

uzman yardımcısı,

müfettiş ve müfettiş yardımcısı olarak görev alabilirler. Sağlık sektörünün devamlı gelişmesi, sağlık çalışanlarını dinamik yapıda tutmayı sağlar. Sürekli bir hareketlilik halinde olan sağlık yönetimi, geleceğin meslekleri arasında gösterilmektedir. Görüldüğü üzere sağlık yönetimi bölümü iş imkanları oldukça geniş bir bölümdür. Sağlık yönetimi mezunlarının çalışabilecekleri iş alanları Sağlık bakanlığı ya da sağlık bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar

Sağlık turizmi şirketleri

İlaç şirketleri

Tıbbi cihaz satan ya da üreten şirketler

Halk sağlığı kurum ve kuruluşları

Rehabilitasyon merkezleri

Üniversiteler ve özel hastaneler Sağlık yönetimi bölümü sorumlulukları nelerdir? Sağlık yönetiminden mezun olan kişiler, hastanenin her türlü idari işlerinden sorumlu olan kişilerdir. Daha önce farklı doktorların sorumluluğunda olan bu iş yıllar geçtikçe yerini sağlık yönetimi mezunlarına bırakmıştır. Tam görev tanımını yapacak olursak: “sağlık kurumunun gerekli yönetim fonksiyonlarını yürütmektir.” diyebiliriz. Sağlık yönetimi bölümü öğrencilerine eğitim hayatları boyunca çalışacakları iş göz önünde bulundurularak yöneticilik aşılanır. İyi bir yönetici olabilmek sağlık yönetimi mezunlarının en büyük sorumluluğudur. Sağlık yönetimi ile ilgili bilgiler Oldukça stresli bir yıldan geçen lise öğrencileri bir an önce kendilerine uygun mesleği seçip üniversite hayatına başlamak ister. Sağlık yönetimi bölümü hem içeriği hem de sağladığı iş imkanları dolayısıyla adaylar tarafından oldukça fazla tercih edilen bölümlerin başında yer alır. Bölümü tercih etmek isteyen kişiler yalnızca İnternette bulabilecekleri birkaç yazı ile bilgi sahibi olabilirler. Bununla birlikte üniversitelerin web sayfalarında sağlık yönetimi ile ilgili bilgiler bulmak mümkündür.