Sağlık Yönetimi Bölümü nedir? İş imkanları nelerdir?

Ders içeriği, puanları ve iş imkanları ile en çok merak edilen bölümler arasında yer alan sağlık yönetimi ile ilgili her şeyi sizin için derledik. Sağlık yönetimi bölümü nedir? Sağlık yönetimi bölümü dersleri nelerdir? Gibi soruların cevaplarına gelin birlikte bakalım...
Sağlık kuruluşlarının işletimi ve yönetimi için, kuruma gerekli olan bilgi ve tecrübeyi kazandırmayı hedeflemiş olan, sağlık hizmetlerinin organizasyonunu yapan, sağlıkta teknoloji kullanımı gibi konularda eğitim verme amacıyla kurulmuş bir bölümdür. Bu bölümden mezun olan öğrenciler genellikle sağlık kuruluşlarında idarecilik adı altında hizmet verirler.
Sağlık yönetimi bölümünün asıl amacı, bölümü tercih edecek olan öğrencilere, sağlık kuruluşunun ihtiyaçları doğrultusunda analizler yaparak doğru teknoloji ve kaynakları tercih etmesi konusunda eğitim vermektir. Öğrenciler bu eğitim programında, doğru kaynakları doğru maliyetler ile kullanmayı, doğru işi yapmayı ve yaptırmayı öğreneceklerdir. Ekip ruhu ile yapacağınız çalışmalar ile sağlık yönetimi mezunları olarak; sağlık alanında oldukça fazla katkı sağlayacak; üretim ve insan yaşamına direkt olarak etki edeceksiniz.
Sağlık yönetimi bölümü hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen öğrenciler üniversitelerin sağlık yönetimi bölümü başkanlığı ile görüşebilirler.
Bölümden mezun olan öğrenciler, sağlık bakanlığında ya da onun bağlı olduğu herhangi bir kuruluşta iş imkanı bulabilirler. Bunun yanında kendilerine sosyal güvenlik kurumlarında da iş imkanı bulabilirler. Sağlık için yapılan yatırımların artmasıyla özel hastane sayısı da her geçen gün artıyor. Özel hastanelerin artmasıyla sağlıkçılara ve onlardan biri olan sağlık yönetimi mezunlarına geniş bir iş imkanı tanınmış oluyor. Çalışma imkanı yalnızca sağlık yönetimi mezunu arayan işletmelerle sınırlı değil. Özel sektörlerin idari birimlerinde çeşitli kademelerde görev alabilmektedirler.
Askeri hastanelerde görevlendirilecek sağlık subayları yine sağlık yönetimi bölümlerinden alınmaktadır. Hastanelerin yanı sıra mezunlar; ilaç firmalarında, tıbbi cihaz satışı ve üretimi yapan tesislerde, özel sigorta kuruluşlarında iş imkanı bulabilmektedirler.
Çift anadal ve yan anadal lisanslarını İİBF’de tamamlayan öğrenciler İİBF öğrencilerinin sahip oldukları tüm haklara sahip olurlar.
İİBF’de lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler;
Sağlık sektörünün devamlı gelişmesi, sağlık çalışanlarını dinamik yapıda tutmayı sağlar. Sürekli bir hareketlilik halinde olan sağlık yönetimi, geleceğin meslekleri arasında gösterilmektedir.
Görüldüğü üzere sağlık yönetimi bölümü iş imkanları oldukça geniş bir bölümdür.
Sağlık yönetiminden mezun olan kişiler, hastanenin her türlü idari işlerinden sorumlu olan kişilerdir. Daha önce farklı doktorların sorumluluğunda olan bu iş yıllar geçtikçe yerini sağlık yönetimi mezunlarına bırakmıştır.
Tam görev tanımını yapacak olursak: “sağlık kurumunun gerekli yönetim fonksiyonlarını yürütmektir.” diyebiliriz.
Sağlık yönetimi bölümü öğrencilerine eğitim hayatları boyunca çalışacakları iş göz önünde bulundurularak yöneticilik aşılanır. İyi bir yönetici olabilmek sağlık yönetimi mezunlarının en büyük sorumluluğudur.
Oldukça stresli bir yıldan geçen lise öğrencileri bir an önce kendilerine uygun mesleği seçip üniversite hayatına başlamak ister. Sağlık yönetimi bölümü hem içeriği hem de sağladığı iş imkanları dolayısıyla adaylar tarafından oldukça fazla tercih edilen bölümlerin başında yer alır. Bölümü tercih etmek isteyen kişiler yalnızca İnternette bulabilecekleri birkaç yazı ile bilgi sahibi olabilirler. Bununla birlikte üniversitelerin web sayfalarında sağlık yönetimi ile ilgili bilgiler bulmak mümkündür.
Sağlık yönetimi bölümü ön lisans ve lisans eğitimi olmak üzere iki farklı eğitim biçimi sunar. Bölüm sağlık bölümlerinden alışılanın aksine eşit ağırlık puan türünden öğrenci alımı yapar. Tıbbi sekreterlik gibi bölümlerden dikey geçiş imkanı sunan sağlık yönetimi bölümü iş imkanı için 4 yıllık mezunların 2 yıllık mezunlara göre daha şanslı olduğunu söyleyebiliriz.
Medipol Üniversitesi,
Ankara üniversitesi,
Başkent Üniversitesi,
Marmara Üniversitesi,
Biruni Üniversitesi,
Beykent Üniversitesi,
Ondokuz mayıs Üniversitesi,
Nişantaşı Üniversitesi,
Karadeniz Teknik Üniversitesi,
Mersin Üniversitesi,
Toros Üniversitesi,
Trakya Üniversitesi,
Kırıkkale Üniversitesi,
Dicle Üniversitesi,
Samsun Üniversitesi,
Aksaray Üniversitesi,
Ordu Üniversitesi gibi onlarca üniversite, sağlık yönetimi eğitimi vermektedir. Sağlık yönetimi bölümü taban puanları 339,29684 ile başlayıp baraja kadar devam etmektedir.
Yukarıda sağlık yönetimi bölümü hakkında bilgiler vermiştik. Belki de en çok merak edilenler arasında sağlık yönetimi bölümü maaşları yer alır. Yıla göre değişmekle birlikte ortalama maaş bilgisi vermek mümkündür.
Sağlık yönetimi bölümünden mezun olup hastanede başhekim ve hastane başkanı gibi yüksek mevkili yerlerde çalışanların maaşı 15.000 TL ile 28.000 TL arasında olacaktır. Diğer mevkiler için bu, 4000-7500 TL arası olacaktır.
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