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Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2020 15:58 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, doktor baba ve hemşire anne, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 aydır görmedikleri çocuklarıyla 23 Nisan'da gözyaşları içinde buluştular.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde İskenderun Devlet Hastanesi'nde kalp damar cerrahı olarak görev yapan Dr. Vecih Keklik ve aynı hastanede hemşire olarak olarak görev yapan anne Ayşe Keklik, koronavirüs salgınından dolayı tedbir amaçlı çocukları 3 yaşındaki Elif ve 5 yaşındaki Ali’yi 1 ay önce Kadirli ilçesindeki dedeleri Zekeriya Torun’un yanına bıraktılar. 1 aydır çocuklarına hasret olan sağlık çalışanı anne ve baba, 23 Nisan’da çocuklarına sürpriz yapmak için Kadirli ilçesine geldiler. Oturdukları apartmanın girişinde anne ve babasını karşılarında gören küçük çocuklar, gözyaşları içerisinde koşarak anne ve babalarına sarıldılar. İki minik, uzun süre annelerinin kucağında saçlarını okşaması ise duygulu anlar yaşanmasına sebep oldu. Apartman sakinleri ise balkondan bu kavuşma anına alkışlayarak destek oldular.

Çocuklarına en güzel 23 Nisan hediyesi olarak böyle bir sürpriz yaptıklarını belirten anne Ayşe Keklik, “23 Nisan hediyesi olarak anne ve babalarını verelim onlara dedik. Çok özledim. Her gün ağladım. Ama sağ olsunlar izin verdiler. Çocuklarımızı gördük” dedi.

Doktor olan baba Vecih Keklik ise “Mutluyuz yavrularımıza kavuştuk. Burnumuzda tütüyorlardı zaten. Çok özlemiştik” dedi.
Dede Zekeriya Torun da, “Çocuklarla çok güzel vakit geçirdik. Zaman zaman anne ve babaları için ağladılar ama kavuşmaları da ayrı bir mutluluk oldu“ şeklinde konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye koronavirüs

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