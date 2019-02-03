Sağlıkçı damattan epilepsi nöbeti geçiren kişiye müdahale

Konya'da, evlilik heyecanı yaşayan acil tıp teknisyeni (ATT) damat, düğün konvoyunu durdurarak epilepsi nöbeti geçiren hastaya müdahale etti.

ATT 25 yaşındaki Ali Fuat Tömek, gelin Gökten Tömek ile konvoy eşliğinde düğün salonuna giderken yolda nöbet geçiren yaşlı bir kişi olduğunu fark etti.

Meram Yaka Caddesi'nde, gelin arabasını durduran genç damat, epilepsi nöbeti geçirdiği anlaşılan hastaya müdahale etti. Bu arada konvoydakiler de sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Damat, ambulans gelinceye kadar hastanın yanından ayrılmadı. Epilepsi nöbeti geçiren hasta, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Düğün konvoyu, daha sonra yoluna devam etti.

Damat Ali Fuat Tömek'in, Selçuklu 4 Nolu Sağlık Ocağı'nda acil tıp teknisyeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

