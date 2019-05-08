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Sağlıkçı, evinin bahçe demirine sıkışan kirpiyi kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 13:17 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, evin bahçesindeki demir çite sıkışan kirpi, ev sahibi 112 çalışanı Volkan Kuralay (35), tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, evin bahçesindeki demir çite sıkışan kirpi, ev sahibi 112 çalışanı Volkan Kuralay (35), tarafından kurtarılarak doğaya salındı. Bayramiç ilçesi Camikebir Mahallesi'nde oturan 112 Acil Sağlık çalışanı Volkan Kuralay'ın evinin bahçe demirine kirpi sıkıştı. Kirpiyi görenler durumu Volkan Kuralay'a bildirdi. Evine gelen Kuralay, kirpiyi demirleri keserek kurtardı. Volkan Kuralay, sağlık durumunu kontrol ettiği ve vücudunun herhangi bir yerinde yara izi olmayan kirpiyi tekrar doğal ortamına saldı. Sabah saatlerinde mahalledeki bir komşusunun bahçeyi çevreleyen demirlere kirpinin sıkıştığını kendisine haber verdiğini belirten Volkan Kuralay, "Eve geldiğimde kirpinin bahçemin demir çitlerinde sıkıştığını gördüm. Elimde kurtarmak istedim. Ama sıkıştığı için kurtaramadım. Pense ile demir çitleri keserek kirpiyi kurtardım. Sağlık durumu iyiydi. Ardından hemen tekrar doğal ortamına saldım. Bizler sağlık çalışanları olarak insanların sağlığına önem verdiğimizi gibi, hayvanların da yaşamlarına önem vermeliyiz" dedi.

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