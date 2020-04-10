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Sağlıkçılar bu kez onları alkışladı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2020 16:50 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını ile savaşılan şu günlerde, en önde mücadele eden sağlık çalışanları, bu kez hastanede görev yapan temizlik personellerini alkışladı. Devlet Hastanesi kadrosu, yemekhaneye gelen temizlik personelini ayakta alkışlayarak çiçeklerle karşıladı.

Ülkenin dört bir yanında vatandaşlar tarafından akşamları saat 21.00’de evlerinin balkonlarından alkışlanan sağlık personeli bu kez alkışlayan oldu. Orhangazi Devlet Hastanesinde görev yapan doktor, hemşire, hastane idarecileri ve diğer sağlık personeli, hastanede korona virüs tedavileri esnasında kendilerine en büyük desteği veren temizlik personelini alkışladı. Hastanenin yemekhanesine toplanan sağlık personeli, yemekhaneye giriş yapan tüm sağlık personelini ayakta alkışlarla karşıladı. Türk Sağlık Sen Temsilcisi İlyas Aktaş, sağlık personeli adına temizlik görevlilerine çiçek takdim etti. Hastane Müdürü Mustafa Özan, "Koronavirüs salgını sebebiyle hastanede sağlık personeli ile birlikte gece gündüz çalışan ve büyük emek veren temizlik personelimizi de bu ekibin içinde görüyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz" dedi. Sağlıkçıların alkışlı jesti karşısında duygulanan temizlik görevlileri ise sağlıkçılara teşekkür etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
temizlik personeli koronavirüs

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