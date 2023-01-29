Sağlıkçılar günde bir kaşık dedi! Deli balından fazla tüketince hastanelik oldu

Olay Gümüşova ilçesinde meydana geldi. Öksürük şikayeti olan Hüseyin P. bu sorununa çözüm bulmak için deli bal yedi. Sağlıkçıların çocuklara verilmemesi ve yetişkinler için de günde bir kaşıktan fazla tüketilmemesi konusunda uyarı yaptığı deli balından fazla miktarda tüketen Hüseyin P., tansiyon değeri yükselince geçirdiği baygınlık sonrası Gümüşova İlçe Entegre Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Hüseyin P.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

