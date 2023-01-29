HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlıkçılar günde bir kaşık dedi! Deli balından fazla tüketince hastanelik oldu

Sağlıkçılar günde bir kaşık dedi! Deli balından fazla tüketince hastanelik oldu

29.01.2023 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de Hüseyin P. (80) isimli yaşlı adam, sağlıkçıların günde bir kaşıktan fazla yenmemesi konusunda uyardığı deli balından öksürük sorununa çözüm olacağını düşünerek fazla miktarda tüketmesi sonucu hastanelik oldu.

Sağlıkçılar günde bir kaşık dedi! Deli balından fazla tüketince hastanelik oldu

Olay Gümüşova ilçesinde meydana geldi. Öksürük şikayeti olan Hüseyin P. bu sorununa çözüm bulmak için deli bal yedi. Sağlıkçıların çocuklara verilmemesi ve yetişkinler için de günde bir kaşıktan fazla tüketilmemesi konusunda uyarı yaptığı deli balından fazla miktarda tüketen Hüseyin P., tansiyon değeri yükselince geçirdiği baygınlık sonrası Gümüşova İlçe Entegre Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Hüseyin P.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çekmeköy'de feci olay! El freni çekilmeyen araç dehşet saçtı...Çekmeköy'de feci olay! El freni çekilmeyen araç dehşet saçtı...
Meteoroloji'nin uyardığı il kâbusu yaşadı... Araç suda kaybolduMeteoroloji'nin uyardığı il kâbusu yaşadı... Araç suda kayboldu
Paçacı'dan sonra İYİ Partili bir yöneticiden daha açıklama: Sokağın sesini dinlemezseniz...Paçacı'dan sonra İYİ Partili bir yöneticiden daha açıklama: Sokağın sesini dinlemezseniz...
Anahtar Kelimeler:
bal deli

En Çok Okunan Haberler

Süper mini eteği ve sütyeniyle poz verince...

Süper mini eteği ve sütyeniyle poz verince...

O soruya "Seni hiç ilgilendirmiyor" yanıtı

O soruya "Seni hiç ilgilendirmiyor" yanıtı

İmamoğlu'ndan çok konuşulacak 'Erdoğan' göndermesi!

İmamoğlu'ndan çok konuşulacak 'Erdoğan' göndermesi!

Son dakika: Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? CHP lideri Kılıçdaroğlu tarih verdi

Son dakika: Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? CHP lideri Kılıçdaroğlu tarih verdi

Kar yağışı İstanbul'a giriş yaptı, il beyaza büründü!

Kar yağışı İstanbul'a giriş yaptı, il beyaza büründü!

Ünlü tatil kentinde yeni karar! Bikini ve mayo ile gezmek yasaklandı

Ünlü tatil kentinde yeni karar! Bikini ve mayo ile gezmek yasaklandı

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.