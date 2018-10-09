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Sağlıkçılar 'icap nöbeti' ücretlerinin ödenmesini istedi

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.10.2018 17:13 | Son Güncelleme

SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Türk Sağlık-Sen üyeleri, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan sağlık emekçilerinin icap nöbeti ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle yaptıkları basın açıklamasında, sorun çözülene kadar mücadele edeceklerini dile getirdi.

Sağlıkçılar 'icap nöbeti' ücretlerinin ödenmesini istedi

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Türk Sağlık-Sen üyeleri, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan sağlık emekçilerinin icap nöbeti ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle yaptıkları basın açıklamasında, sorun çözülene kadar mücadele edeceklerini dile getirdi.
İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimlik binası önündeki eylemde 'İcap hakkımız, söke söke alırız', 'Bu daha başlangıç mücadeleye devam' sloganları atan sağlık emekçileri ve sendika üyeleri, ellerindeki siyah kartları kaldırarak icap nöbeti ücretlerinin ödenmemesini protesto etti.
'İCAP ÜCRETİME DOKUNMA'
Basın açıklamasını okuyan Türk Sağlık-Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Yasemin Zengin, şunları söyledi:
"Kurumda sağlık hizmeti sunumunda ve hizmetin devamlılığında personel ihtiyacı nedeni ile icap nöbeti zorunlu olarak çalışanlara tutturulmakta, bunun karşılığında bugüne kadar çalışanlara icap nöbetleri ödenmekteydi. Ancak ağustos ayında icap nöbeti tutan ve eylül ayında bu ödemeyi almaları gereken çalışanlar, icap nöbet ücreti alamamanın şokunu yaşadı. Tarafımızca kurum yetkilileri ile görüşmeler neticesinde kurumun Sayıştay denetçileri tarafından denetlendiği, bu denetleme esnasında Sayıştay denetçilerinin görüşleri üzerine ödemelerin durdurulduğu ve icap ücreti ödenmeyeceği öğrenildi. Buradan çağrımızdır; gelin bu yanlıştan bir an önce dönün ve çalışanlarımızın alın terinin karşılığını verin. Kanunlar bu kadar açık, çalışan lehine iken hatalı bir uygulama ile kuruma açılacak davalar ile kamu zararı oluşmasına sebep olmayın. İcap nöbeti ücreti ödenmesi ile ilgili sorun çözüme kavuşana kadar tüm çalışanlarımızın sendika olarak yanlarında olacağız. Her türlü hukuksal desteği vereceğimizden de hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın."

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Sağlıkçılar 'icap nöbeti' ücretlerinin ödenmesini istediSağlıkçılar 'icap nöbeti' ücretlerinin ödenmesini istedi

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