Sağlıkçılar kök hücre bağışı için sıraya girdi

Mardin Devlet Hastanesi Türk Kızılayı’nın da destekleriyle ’Öne Çık Hayat Kurtar’ sloganıyla kök hücre bağışı etkinliği gerçekleştirdi. Hastane çalışanları, vatandaşlar ve hekimler kök hücre bağışında bulunmak için sıraya girdi.

Kan kanseri ile mücadele eden binlerce kişi için umut olan kök hücre nakline dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Mardin Devlet Hastanesi ve Türk Kızılayı Mardin Şubesi örnek bir projeye imza attı. Devlet hastanesi girişinde kurulan stand ile hastane personeli ve vatandaşlar ile hekimler kan vererek gönüllü kök hücre bağışçısı oldu. Etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, “Mardin Devlet Hastanesinde kemik iliği nakli bekleyen hastalarımız için farkındalık oluşturmak amacıyla Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber, tüm sağlık çalışanlarıyla birlikte güzel bir etkinlik yapmaktı amacımız. Yaklaşık bir haftadır, yerel basında ve sosyal medyada, çeşitli duyurular yaptık. Sendika temsilcileri üyelerine, sağlık çalışanlarına ve ilimizde yaşayan bütün çalışanlarımıza kemik iliği nakli ve bakanlığımızın büyük bir projesi olan “Türk Kökü” anlatmak için bugün bir aradayız. Bizim amacımız bu ilde, kemik iliği bağışının yapılabileceğini, bunun nasıl olduğu, Kızılay’a nasıl yönlendireceğimiz ve halkımızın bu farkındalığı bilincinde olması anlamında bu etkinlik düzenlendi” dedi.

İyi yolda ilerlediklerini fakat istedikleri düzeye halen gelemediklerini belirten Mardin Devlet Hastanesi Hematoloji Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Kaçmaz, "Bugün burada yapmış olduğumuz bu kök bağış kampanyasında hastalardan sadece 3 tüp kan alarak kök hücre bağışçısı olarak kabul ediyoruz. Allojenik kök hücre nakli dediğimiz, nakil türü bu hastalardan kemik iliği kanseri, lenf kanseri, talasemiler, hücre hastalıkları gibi hastalıkların tedavisinde hastalığı ortadan kaldıran yegane tedavi şekli olarak karşımızda. Halen güncel yerini koruyor. O yüzden bu hastalardan eğer bir allojenik nakil kararı verilmişse bu hastaların öncelikle ailesinin içerisinde bir tarama yapıyoruz, kardeşlerinden ailesinden bir uygun vericisi var mıdır diye bakıyoruz. Eğer ailesinden uygun bir vericisi varsa zaten nakli ailesindeki kişilerden yapıyoruz. Eğer ailesinden herhangi bir uygun vericisi yok ise bu sefer kök hücre bankalarına o hasta için başvuruda bulunuyoruz. Eğer kök hücre bankasında uygun verici varsa hastanın yapılması gereken nakil kök hücre bankasındaki uygun vericiden yapılıyor. Bu hali ile kök hücre bankasında ne kadar çok donör kan vermişse örnek vermişse o hasta için kurtuluş olan ilik nakli bu sayede yapılabiliyor. Ne kadar çok verici verirse o kadar çok kök hücre bulma şansımız artıyor. Bu organizasyon yapma amacımız kan bankalarındaki kök hücre verici sayılarını artırmak ve farkındalığına varmak amaçlı yaptığımız bir organizasyon” diye konuştu.

Kök hücre bağışında bulunan sağlık personeli Gönül Kutlu, herkesi kök hücre bağışçısı olmaya davet etti. Kutlu, "Hem bir anneyim, hem bir sağlık personeliyim, hem de bir insanım. Bir insan hayatını kurtarmak çok kıymetli. Yapılamayan, tamiri olmayan sentetik bir şekilde elde edilemeyen tek şey kan. Sadece bir insanın, bir insana yardım edebileceği bir bağış, o yüzden çok kıymetli. Bir insanın hayatını kurtarmak ki bunu küçük bir hareketle, küçük bir tüp kan vererek yapmak hem çok basit hem çok değerli. Bu çok basit olan aynı zamanda, çok kıymetli olan işleme herkesi bekliyorum, herkesi davet ediyorum” şeklinde konuştu.

