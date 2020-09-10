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Sağlıkçılar yaşadıklarına rağmen görevlerini bırakmadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 18:53 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Karanebili Mahallesi’nde rahatsızlanan bir kişiye müdahale etmek üzere yola çıkan 112 Acil Servis ambulansı, yolun bozukluğu nedeniyle şarampole düştü.

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Karanebili Mahallesi’nde rahatsızlanan bir kişiye müdahale etmek üzere yola çıkan 112 Acil Servis ambulansı, yolun bozukluğu nedeniyle şarampole düştü. Korkulu anlayan yaşayan sağlık çalışanları, görevlerini bırakmayarak hastaya müdahale ettiler.
Edinilen bilgilere göre; Mithat Dinçer isimli vatandaş rahatsızlandı. Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılması için 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istendi. Kozan ilçe merkezinden 25 kilometre uzaklıktaki Karanebili Mahallesi’ne hareket eden 01 CES 54 plakalı 112 Acil Servis ambulansı hastanın evine yaklaştığında yolun bozuk olması sebebiyle şarampole düştü. İçerisinde bulunan sağlık görevlileri meydana gelen olayda korkulu anlar yaşarken, görevlerini bırakmayarak hastaya müdahale ettiler.
Hasta başka bir ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şarampole düşen 112 Acil Servis ambulansı iş makinesi ve köylü vatandaşların yardımı ile kurtarıldı.
Vatandaşlar, “Şekil ortada gördüğünüz gibi. 112 hastamızı almaya giderken kaza yaptı. Köy yollarımızın birçoğu bu şekilde. Bizler çok sıkıntı yaşıyoruz. Köye giden yollarımızın genişletilmesini istiyoruz. Bu kazada ambulans devrilebilir, içerisindeki emekçi sağlıkçı kardeşlerimiz yaralanabilir hatta ölebilirlerdi. Bunun vebalini ne biz ödeyebiliriz, ne de bu yolu yapmayan yetkililer” dediler.

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