Sağlıkçılara şiddet polemiği sürüyor! Bakan Koca'dan 12 dakikalık video: Müsterih olun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca " Devlet mükemmeli hedeflese de işleyiş bazen bununla çelişebilir. Örneğin pandemi boyunca ertelenen sağlık hizmetleri ihtiyacı hastanelerimizde ağırlaşan yoğunluğa yol açtı. Salgında insan üstü kapasiteyle hizmet veren sağlık çalışanları zorlanmaya başladı." dedi.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:



Balkona çıkarak alkışladığımız insanların şimdi aynı performansı aralıksız sürdürebileceğini düşünmemiz ise bence pek isabetli değil. Geçiş sürecindeyiz. Hayat şartlarından sağlık çalışanların fazlasıyla etkilendiğini, öngörülen iyileştirmelerin henüz hayata geçmediğinin bilincindeyiz.

"SABIRLI OLMALIYIZ"

Sağlık hizmeti alırken anlayışlı, yeri geldiğinde sabırlı olmalıyız. Sorunlarla kişisel olarak mücadele etmek yerine devletin getireceği çözüme güvenmeliyiz. Hastaneler kerim devletin gözbebeği kurumlardır. Kişilerin hataları varsa o hatalarla ne kurumları ne de bir meslek grubunu etiketlemekten kaçınmalıyız.

"HASTALARIN DA ANLAŞILMAYA İHTİYACI VARDIR"

"Çalışma huzuru için emek verdiğimiz sağlık çalışanları, vatandaşlarım. Şiddet olayları hasta hekim insicamını giderek etkilemeye başladı. Sağlık profesyonellerin anlaşılmaya ihtiyacı olduğu gibi bizlere gelen hastaların da anlaşılmaya ihtiyacı vardır."

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