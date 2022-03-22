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  4. Sağlıkçılara şiddet polemiği sürüyor! Bakan Koca'dan 12 dakikalık video: Müsterih olun

Sağlıkçılara şiddet polemiği sürüyor! Bakan Koca'dan 12 dakikalık video: Müsterih olun

22.03.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son günlerde yine gündemde olan sağlıkçılara yönelik şiddet polemikleriyle ilgili sosyal medya hesabından 12 dakikalık bir video paylaştı. Doktorlara seslenen Koca, "Teşhis hekimin ise hüküm de hakimindir. Bu sebeple, bilhassa hekim arkadaşlarımızdan, tüm camiamızdan rica ediyorum. Adalete güvenin. Yapılacak yeni yasal düzenlemeler sizleri şimdiden müsterih etsin." ifadelerini kullandı.

Sağlıkçılara şiddet polemiği sürüyor! Bakan Koca'dan 12 dakikalık video: Müsterih olun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca " Devlet mükemmeli hedeflese de işleyiş bazen bununla çelişebilir. Örneğin pandemi boyunca ertelenen sağlık hizmetleri ihtiyacı hastanelerimizde ağırlaşan yoğunluğa yol açtı. Salgında insan üstü kapasiteyle hizmet veren sağlık çalışanları zorlanmaya başladı." dedi.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Balkona çıkarak alkışladığımız insanların şimdi aynı performansı aralıksız sürdürebileceğini düşünmemiz ise bence pek isabetli değil. Geçiş sürecindeyiz. Hayat şartlarından sağlık çalışanların fazlasıyla etkilendiğini, öngörülen iyileştirmelerin henüz hayata geçmediğinin bilincindeyiz.

"SABIRLI OLMALIYIZ"

Sağlık hizmeti alırken anlayışlı, yeri geldiğinde sabırlı olmalıyız. Sorunlarla kişisel olarak mücadele etmek yerine devletin getireceği çözüme güvenmeliyiz. Hastaneler kerim devletin gözbebeği kurumlardır. Kişilerin hataları varsa o hatalarla ne kurumları ne de bir meslek grubunu etiketlemekten kaçınmalıyız.

"HASTALARIN DA ANLAŞILMAYA İHTİYACI VARDIR"

"Çalışma huzuru için emek verdiğimiz sağlık çalışanları, vatandaşlarım. Şiddet olayları hasta hekim insicamını giderek etkilemeye başladı. Sağlık profesyonellerin anlaşılmaya ihtiyacı olduğu gibi bizlere gelen hastaların da anlaşılmaya ihtiyacı vardır."

Ayrıntılar geliyor...

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Fahrettin Koca
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