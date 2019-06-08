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Sağlıkçılardan 200 aileye gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 12:16 | Son Güncelleme

ACİL Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (ATTDER) Diyarbakır İl Başkanlığı'nca ihtiyaç sahibi 200 aileye gıda yardımı yapıldı.

Sağlıkçılardan 200 aileye gıda yardımı

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA) - ACİL Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (ATTDER) Diyarbakır İl Başkanlığı'nca ihtiyaç sahibi 200 aileye gıda yardımı yapıldı.
Sağlık çalışanları, hazırladıkları sosyal sorumluluk projeleriyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu. Diyarbakır'da 112 Acil Servisi'nde görevli ATTDER üyeleri, yaptıkları bağışlarla Bağlar ve Sur ilçelerinde belirlenen ihtiyaç sahibi 200 aileye gıda kolisi getirdi. ATTDER Diyarbakır İl Başkanı ve Acil Tıp Teknikeri Halil Kılıç, katkıda bulunan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Özellikle öksüz, yetim ve dar gelirli ailelere yönelik gıda ve et dağıtımı yapıldı. Üyelerimiz ve sağlık çalışanlarının katkılarıyla daha çok gönle dokunmayı hedefliyoruz. Bu tür sosyal sorumluluk projeleri ile aynı zamanda diğer sivil toplum kuruluşlarına örnek olmayı da amaçlıyoruz" dedi.

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Sağlıkçılardan 200 aileye gıda yardımı

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