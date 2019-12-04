Sağlıkçılardan, işitme engellilere, işaret dili ile 'acil eğitimi'

Edanur Handil, "Ressam olmak istiyorum. Bütün anne ve babaların engelli çocuklara sahip çıkmasını ve eşit davranmalarını istiyorum. Şiirimi okurken, 3 yıl önce vefat eden dedem aklıma geldi. Dedemi çok sevdiğim için ağladım. Bütün engelli arkadaşlarımın, Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Baba Fahrettin Handil ise, kızı Edanur'un şiirini okurken çok duygulandığını ifade ederek, "Onun ağlaması beni de çok etkiledi. Kızımı çok seviyorum. Kızım engelli, ama gerçekten hiçbir zaman engelli gibi davranmamış. Bizim hayatımız olmuş. Başta kızım olmak üzere bütün engellilerin, dünya engelliler günü kutlu olsun. Bu şiiri kendisi kaleme almış. Onu çok seviyorum" diye konuştu.

UMKE VE 112 SAĞLIK EKİPLERİ, İŞARET DİLİ İLE 'ACİL EĞİTİM' VERDİ

Programa katılan Van 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve UMKE ekipleri de stant kurup engellilere işaret dili ile 'acil sağlık eğitimi' hizmetlerini anlattı. Acil bir durum karşısında zor durumda kalan engellilerin, 112'yi nasıl arayacaklarını ve o sırada ne yapmaları gerektiğini işaret dili ile anlatan ekipler, engellilere 112 ve UKME kıyafetleri giydirip hatıra fotoğraf çektirdi.

Van UMKE Bölge Koordinatörü Sinan Özgür, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında engellilere işaret dili ile 'acil eğitimler' verdiklerini anlatarak, "İşaret diliyle engelli kardeşlerimize, 112 ve UMKE'yi tanıttık ve onların acil durum karşısında 112'ye nasıl ulaşacakları ile ilgili bilgiler verdik. Bizler 1- 7 Aralık tarihleri arasında kutlanan 'Acil Sağlık Hizmetleri' etkinliklerimiz kapsamında böyle bir çalışma başlattık. Engelli vatandaşlarımıza yönelik bu çalışmalarımız bundan sonra da devam edecektir" ifadelerini kullandı.

