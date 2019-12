Sağlıkçılardan iskelet kostümlü döner sermaye eylemi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'deki Türk Sağlık-Sen üyeleri döner sermaye eylemi yaptı. İsleket kostümü giyen sendikacılar, dövizler taşıyarak yönetmeliğin revize edilmesini istedi.

Konak Meydanı'nda döner sermaye yönetmeliğin revize edilmesini isteyen Türk Sağlık-Sen üyeleri, eylem yaptı. Sağlık çalışanlarının son 10 yıl içinde döner sermaye oranlarının dibe vurduğunu öne süren Türk Sağlık Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Barış Koçak, döner sermayelerin artık çalışandan kesildiğini dile getirdi. Birçok kurumda sabit üzeri döner sermaye alan çalışanın neredeyse kalmadığını ifade eden Koçak, "Hasta sayısında azalma yok. Çalışanın iş yoğunluğu kat kat artmış ama ne hikmetse kurumların döner sermaye kasaları boş. Döner sermaye dönmüyor çalışana. Bugün itibariyle döner sermaye oranlarından ve sisteminden memnun olan tek sağlık çalışanı yoktur. Çalışan emeğinin ve alın terinin karşılığını alamamaktadır. Defalarca dile getirdiğimiz bu sorundan tüm sağlık yöneticileri haberdardır. Çalışanlar artık önceki dönemlerde aldıkları döner sermaye ücretlerini mumla arar hale gelmiştir" dedi.

Türk Sağlık Sendikası olarak çalışanların döner sermaye ücretlerinde yaşanan sorunlarla ilgili taleplerini içeren binlerce dilekçeyi Sağlık Bakanlığı ve YÖK'e teslim ettiklerini anlatan Türk Sağlık Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Yasemin Zengin her iki kurum yöneticileri ile görüşmeler yaptıklarını ve soruna çözüm talep ettiklerini anlattı.

'YÖNETMELİK REVİZE EDİLSİN'

Türk Sağlık Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Şenol Atıcı ise, tüm yöneticilere seslenerek şunları ifade etti:

"Çalışanın alın terinin ve emeğinin sonucu elde edilen döner sermayeler çalışana hakkı ile teslim edilsin. Döner sermaye yönetmeliği acilen revize edilsin. Bu şekli ile devam eden döner sermaye sisteminde sağlık çalışanlarımızın yaşadıkları gelir kaybının, ekonomik sıkıntının ve evindeki huzursuzluğun vebali sizlerindir. Bu sorunu çözmek de sizlerin elindedir. Kabul edilebilir bir döner sermaye sistemi için yasal düzenlemeleri bir an önce yapınız. Yönetmelik bir an önce değişmeli. Hiçbir sağlık çalışanlarımızın ekmeği ile oynanmamalıdır. "

