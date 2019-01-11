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Sağlıkçılardan 'Kardan adam'lı döner sermaye eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 16:21 | Son Güncelleme

TOKAT'ta Sağlık-Sen üyeleri, devlet hastanesinde döner sermaye sisteminde adaletsizlik yapıldığını savunarak, kardan adamlı eylem yaptı.  Tokat Devlet Hastanesi önünde toplanan sendika üyesi yaklaşık 50 kişi, 'Dönerde adalet bunun neresinde', 'Döner durur beklerim hani benim emeklerim', yazılı dövizler taşıdı.

TOKAT'ta Sağlık-Sen üyeleri, devlet hastanesinde döner sermaye sisteminde adaletsizlik yapıldığını savunarak, kardan adamlı eylem yaptı.
Tokat Devlet Hastanesi önünde toplanan sendika üyesi yaklaşık 50 kişi, 'Dönerde adalet bunun neresinde', 'Döner durur beklerim hani benim emeklerim', yazılı dövizler taşıdı. Sendika üyeleri, hastane acil servisi bahçesinde önceden yaptıkları kardan adamın önünde toplandı.
Sağlık Sen Şube Başkanı Suat Mantar döner sermaye sistemine benzettikleri için kardan adam önünde eylem yapıklarını söyledi. Mantar, Acil önlem alınmaz ise 1 yıl içerisinde hekimler dahil tüm sağlık çalışanları sadece sabit ek ödemeye mahkum kalacak ve sistem tamamen çökecektir. Döner sermayenin arttırılması için çalışmalar yapılmasını istiyoruz. Tasarruf sağlamak için çalışanların nöbet ücretlerinden kesinti yapılmasın. Sonuç olarak iktidarı muhalefeti herkes seçim meydanlarında halkın sağlık hizmetlerinden duymuş oldukları memnuniyetten bahsettiler. Hiç kimse kusura bakmasın ki bu memnuniyet bu çalışanların eliyle yapılmıştır. Söylediğimiz çözüm önerileri dikkat etmeyenler, sağlık hizmetlerinde oluşacak sorunların sorumlularıdır. Döner sermaye sistemini şurada duran kardan adam gibi hava soğuyunca donan, ısınınca eriyen değil gerçek bir insan gibi, dimdik duran, sorun ve sıkıntılar karşısında zaman geçtikçe kendini yenileyen bir sisteme dönüşmeli dedi.

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