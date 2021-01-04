Sağlıkçılardan önce ünlülere aşı yapılmasına soruşturma

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.Polonya'da bazı ünlü kişilere ve siyasetçilere öncelik sıralamasında olmadıkları halde Covid-19 aşısı yapılması, kamuoyunda büyük tepkiye neden olunca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yapılan düzenlemeye göre çoğu Avrupa ülkesi gibi aşılama kampanyasına 27 Aralık'ta başlayan Polonya'da aşı öncelikli olarak sağlık çalışanlarına ve ailelerine yapılması gerekiyor. Henüz sağlık görevlilerinin tamamı aşılanmadan, aralarında milletvekili ve eski Başbakan Leszek Miller'in de bulunduğu şarkıcı, oyuncu ve televizyon sunucusu gibi tanınmış 18 kişilik bir gruba aşı yapıldığı ülke basınına yansıdı.

Olay, 30 Aralık'ta eski Başbakan Miller'in sosyal medya hesabından hastaneden aşı olduğuna ilişkin verilen belgeyi paylaşmasıyla ortaya çıktı.

"Aşı kampanyasına destek vermek için"

Skandalın yaşandığı Varşova Tıp Üniversitesi Hastanesi, ellerinde 450 doz aşı olduğu ve bunlardan 300'ünün çalışanlarına, 132'sinin de çalışanların ailelerine yapıldığını açıkladı. Hastane, kalan 18 aşının ise ülkedeki aşılama kampanyasına destek vermek amacıyla "aşı elçisi" olarak tanınmış kişilere yapıldığını belirtti.