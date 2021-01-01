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  4. Sağlıkçılardan yeni yıl halayı! 2021'e korona şarkısıyla girdiler

Sağlıkçılardan yeni yıl halayı! 2021'e korona şarkısıyla girdiler

01.01.2021 12:10 | Son Güncelleme:
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Covid-19 pandemisiyle savaşarak geçirdikleri yılı geride bırakan sağlık çalışanları, 2021 yılına sözlerini kendileri yazdıkları korona şarkısı eşliğinde halay çekerek girdi.

Sivas'ta koronavirüs ile mücadelede görev alan bir grup sağlık çalışanı, hazırladıkları şarkı eşliğinde oynayarak yeni yılı karşıladı.

KENDİ YAZDIKLARI ŞARKIYLA HALAY ÇEKTİLER

Sivas Numune Hastanesi bünyesinde pandemi için özel olarak ayrılan Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde (ÇAGEM) görev alan bir grup sağlıkçı, koruyucu kıyafetlerle 'Korona, var git kendi yoluna', 'Herkes baksın yoluna, korona, korona' sözlerini içeren müzik eşliğinde halay çekti.

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'EVDE KAL' DÖVİZLİ MESAJ

Pandemi sürecinde mücadelede fedakarca görev yapan bir grup koruyucu kıyafetli sağlık çalışanı da 'Mutlu yıllar, Sivas Numune Hastanesi ÇAGEM 2 Evde Kal' yazılı dövizlerle vatandaşların yeni yılını kutladı.

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O anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

DHA


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