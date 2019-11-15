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Sağlıkçıların, çocukların aşı korkusunu giderme çabası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 11:12 | Son Güncelleme

MARDİN'in Derik ilçesinde, 'Aşılı çocuk sağlıklı çocuk' kampanyası kapsamında, çocuklara aşı yapıldı.

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA) - MARDİN'in Derik ilçesinde, 'Aşılı çocuk sağlıklı çocuk' kampanyası kapsamında, çocuklara aşı yapıldı. Sağlık görevlileri, çocukların aşıdan korkmaması için çaba gösterdi.
Sağlık Bakanlığı'nca 'Aşılı çocuk sağlıklı çocuk' sloganıyla sürdürülen kampanyada, Derik Sağlık Müdürlüğü ekipleri; ilçedeki öğrencilere difteri, tetanos, kızamık aşısı ile karma aşı yaptı. Sağlık görevlileri, öğrencilerin aşı olmak istemediğini fark edince korkmamaları için yoğun çaba gösterdi. Hemşireler, aşının sağlık için faydalı olduğunu söyleyip, çocukları ikna etti.
Derik Sağlık Müdürlüğü'nde görevli, aile hekimi uzmanı Dr. Ayşegül Kaya, aşının korucuyu sağlık hizmetlerinin en önemli basamağı olduğunu söyledi. Kaya, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, sağlığa en çok katkısı olan uygulamalardan birinin aşı olduğuna dikkat çekti. Dr. Kaya, "Aşılar ve aşılama, koruyucu sağlık hizmetinin en önemli basamaklardan birini oluşturmaktadır. Aşılama ile bireylerin hastalık etkeni ile karşılaşmadan ya da karşılaşsa dahi bu hastalıklara karşı bağışıklık geliştirmesi hedeflenmektedir. Daha önceden çok sayıda salgınlara, insan ölümlerine sebebiyet vermiş çiçek gibi birçok hastalıklar artık aşılar nedeniyle yeryüzünde görülmemektedir. Dolayısıyla hem yaşam kalitemizi artırmakta hem de insanların uzun süre yaşamasına vesile olmaktadır. Biz de Derik Sağlık Müdürlüğü olarak ilçemizde bulunan yaklaşık 3 bin öğrencimizi 'Aşılı çocuk sağlıklı çocuk' kampanyası kapsamında aşı yapıyoruz" dedi.

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