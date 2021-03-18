Sağlıkçıların gözünden Covid-19 mücadelesi! Bu kez şiirle anlattılar

Eskişehir Sağlık Çalışanların Derneğinin sosyal medya hesabı ve video paylaşım sitelerinde yayımlanan klipte, 44 sağlık çalışanı yer aldı. Başhekim Prof. Dr. Muhammed Evvah Karakılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanelerindeki hiçbir sağlık çalışanının Kovid-19 nedeniyle zarar görmediğini söyledi.

'CANLA BAŞLA ÇALIŞTIK'

Hastalara ellerinden geldiğince yardım etmeye, tedavilerini en güncel metotlarla yapmaya çalıştıklarını belirten Karakılıç, "Bilimsel bilgiler ışığında bütün ekibimiz canla başla çalıştı. Bütün hastalara yakın temasta çalışan hemşirelerimiz, sağlık personelimiz, asistan doktorlarımız ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bir üniversite hastanesine yakışır şekilde hocalarımız birebir hastaların başındaydı. Bugüne kadar 30 bin hastaya hizmet verdik." dedi.

Sağlık Hizmetleri Müdürü Burçin Danacı da personelin bu kadar yorgunluğun üzerine böylesine önemli bir çalışmada yer almasından mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti.

Salgının üzerine büyük bir cesaretle gittiklerini vurgulayan Danacı, "Klip 8 bin izlenme oranına ulaştı. Klipteki senaryodan çekime, kurgudan besteye kadar her aşama hastanemizin sağlık çalışanlarına ait. Bu kliple, yaşadığımız 1 yıllık süreç yeniden gözlerimizin önünden geçiyor. İzlerken çok duygulanıyoruz. Kovid-19 sürecinde tedavi olan hastalarımızdan da iyi dönüşler aldık." diye konuştu.