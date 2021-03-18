HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sağlıkçıların gözünden Covid-19 mücadelesi! Bu kez şiirle anlattılar

Sağlıkçıların gözünden Covid-19 mücadelesi! Bu kez şiirle anlattılar

18.03.2021 09:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sağlıkçıların gözünden Covid-19 mücadelesi! Bu kez şiirle anlattılar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelelerini şiirle anlatan sağlık çalışanlarının sosyal medyada paylaştığı klip ilgi gördü. Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde görevli hemşire Sevda Çakar'ın yazdığı 6 dizeden oluşan 'Bir Olmak' şiiri, mesai arkadaşlarınca seslendirilerek müzik eşliğinde 4 dakika 17 saniyelik klibe dönüştürüldü.

Eskişehir Sağlık Çalışanların Derneğinin sosyal medya hesabı ve video paylaşım sitelerinde yayımlanan klipte, 44 sağlık çalışanı yer aldı. Başhekim Prof. Dr. Muhammed Evvah Karakılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanelerindeki hiçbir sağlık çalışanının Kovid-19 nedeniyle zarar görmediğini söyledi.

'CANLA BAŞLA ÇALIŞTIK'

Hastalara ellerinden geldiğince yardım etmeye, tedavilerini en güncel metotlarla yapmaya çalıştıklarını belirten Karakılıç, "Bilimsel bilgiler ışığında bütün ekibimiz canla başla çalıştı. Bütün hastalara yakın temasta çalışan hemşirelerimiz, sağlık personelimiz, asistan doktorlarımız ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bir üniversite hastanesine yakışır şekilde hocalarımız birebir hastaların başındaydı. Bugüne kadar 30 bin hastaya hizmet verdik." dedi.

Sağlık Hizmetleri Müdürü Burçin Danacı da personelin bu kadar yorgunluğun üzerine böylesine önemli bir çalışmada yer almasından mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti.

Salgının üzerine büyük bir cesaretle gittiklerini vurgulayan Danacı, "Klip 8 bin izlenme oranına ulaştı. Klipteki senaryodan çekime, kurgudan besteye kadar her aşama hastanemizin sağlık çalışanlarına ait. Bu kliple, yaşadığımız 1 yıllık süreç yeniden gözlerimizin önünden geçiyor. İzlerken çok duygulanıyoruz. Kovid-19 sürecinde tedavi olan hastalarımızdan da iyi dönüşler aldık." diye konuştu.

'TAMAMEN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EMEĞİYLE ORTAYA ÇIKTI'

Şiiri yazan Çakar ise Kovid-19 yoğun bakımına hasta gelmeye başladığı andan itibaren unutulmayacak zamanlar yaşadıklarını söyledi.

Bu süreci şiirle anlatmak için kolları sıvadığını belirten Çakar, "Hasta sayısının azaldığı bir dönemde şiiri yazdım. Hissettiğim duyguları yazdım. Şiiri seslendirdik. Özgün bir beste ve senaryoyla klip çektik. Tamamen sağlık çalışanlarının emeğiyle bir çalışma ortaya çıktı. Çok güzel tepkiler aldık." ifadelerini kullandı.

Şiir seslendiren yoğun bakım hemşiresi Nihal Türe de salgınla geçen bir yıllık süreci kelimelerle anlatmanın zor olduğunu bildirdi.

Sağlık çalışanlarının çok büyük kalabalıklar içinde adeta yalnızlığı yaşadığını anlatan Türe, "Şiirin bu kadar güzel reaksiyon görmesi yaşanmışlıkları hikayeleştirdiği içindir. İnanarak bir klip ortaya çıkardık." dedi.

Klibin müziğini hazırlayan acil servis hemşiresi Tahir Kaya ise şiire özgün bir müzik yapmak için çabaladığını belirterek, "Yaklaşık 2 haftalık sürede güzel bir beste yaptık. Beğeniler alıyoruz. Bu da hoşumuza gidiyor." diye konuştu.

Klibin çekim ve montajını yapan acil servis hemşiresi Can Yavuz da uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkan çalışmanın beğenilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

AA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes korkup, iğreniyor! 14 yıldır bu işi bedavaya yapıyor Herkes korkup, iğreniyor! 14 yıldır bu işi bedavaya yapıyor
Covid-19 uyarısı: Uyku apnesi olanlarda daha ağır seyrediyorCovid-19 uyarısı: Uyku apnesi olanlarda daha ağır seyrediyor
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Çakar'dan flaş sözler: Hakkınızı helal edin

Ahmet Çakar'dan flaş sözler: Hakkınızı helal edin

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklama

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklama

Ünlü türkücü yoğun bakıma alındı!

Ünlü türkücü yoğun bakıma alındı!

Babacan'dan çok sert HDP açıklaması: Saygısızlıktır

Babacan'dan çok sert HDP açıklaması: Saygısızlıktır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

HDP'ye açılan kapatma davasında süreç nasıl işleyecek?

HDP'ye açılan kapatma davasında süreç nasıl işleyecek?

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Diğer Haberler

Boyalarda kullanılıyor! Bu maddeler erkeklerde kısırlığa, çocuklarda astıma neden oluyor

Bu maddeler erkeklerde kısırlığa, çocuklarda astıma neden oluyor

Esra Ezmeci kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Esra Ezmeci hangi hastanede çalışıyor?

Esra Ezmeci'den 'korku' açıklaması

Covid-19 uyarısı: Uyku apnesi olanlarda daha ağır seyrediyor

Covid-19 uyarısı: Uyku apnesi olanlarda daha ağır seyrediyor

Kronik yorgunluk sendromu ile baş etmek için öneriler

Sürekli yorgun hissediyorsanız sebebi bu olabilir!

'Bağışıklığı güçlendireyim' derken bu hataya düşmeyin! Pandemide yaşlılara özel 6 önemli uyarı

'Bağışıklığı güçlendireyim' derken bu hataya düşmeyin

Rahim sarkması nasıl önlenir sorusuna Kegel egzersizi önerisi

Rahim sarkmasına karşı Kegel egzersizi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.