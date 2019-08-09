"Sağlıklı bayram sofrası" önerileri

Sağlık Bakanlığınca, Kurban Bayramı süresince yeterli ve düzenli beslenme için tüketilmesi gereken yiyeceklerin yer aldığı "sağlıklı bayram sofrası" kuruldu.

Bakanlık tarafından Hekimevi'nde düzenlenen etkinlikte, "sağlıklı bayram sofrası" hazırlandı. Sofrada söğüş salatalık, domates, ceviz, peynir, zeytin gibi kahvaltılıkların yanı sıra mercimek çorbası, sebzeli et yemeği, zeytinyağlı taze fasulye, içecek olarak süt ve soda, tatlı olarak sütlaç yer aldı.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünde görevli diyetisyen Fatma Aykul, Kurban Bayramı süresince sağlıklı ve dengeli beslenmenin püf noktalarını anlattı.

Bayramı sağlıklı geçirebilmek için öğün atlanılmaması, kahvaltıyla öğlen ve akşam yemeklerinin mutlaka yenilmesi gerektiğini vurgulayan Aykul, şöyle devam etti:

"Kurban Bayramı'nda yapılan en büyük hatalardan birisi öğünlerin atlanmasıdır. Çünkü her gittiğiniz yerde ikramlar verilir ve siz, öğünleri geçiştirirsiniz. Bu, yapılabilecek en büyük hatalardan bir tanesidir. Sindirim problemlerine, yüksek tansiyon hastalarının tansiyon problemi yaşamalarına, böbrek taşı problemleri olan insanların problemlerinin nüksetmesine sebep olabilir. Bu gibi durumları önlemek için kesinlikle öğünlerimize, porsiyonlarımıza dikkat ediyoruz ve abartmadan tüketmeye çalışıyoruz."