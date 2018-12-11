Sağlıklı besinler genç hissettiriyor!

Bazı besinler insanın cildini güzelleştirirken bazıları düşüncelerini olumlu yönde etkiliyor. Kimi süt dişlerimizden yeni kurtulmuşuz gibi tüm dişlerimizi ve çene kemiklerimizi güçlendiriyor ve bazıları da daha iyi görmemizi, daha derin soluk almamızı, yıpratıcı şehir hayatına daha büyük bir dirençle karşı koymamızı sağlıyor. Öyle yiyecekler var ki sayelerinde belki 20'li yaşlarımıza dönmüyoruz ama kendimizi genç hissediyoruz. Peki, bu yiyecekler hangileri ve bizim neden öyle hissetmemizi sağlıyorlar? Bu soruyu Diyetisyen Emre Uzun yanıtlıyor."Bir yiyecek sayesinde kendinizi genç hissediyorsanız, bunun tek açıklaması vardır: Bir şekilde anti aging bir gıda yemişsiniz demektir! Aslında doğada o kadar fazla anti aging gıda var ki... Örneğin türünün, hangi ülkeden geldiğinin herhangi bir önemi yok; fındık, fıstık benzeri tüm yemişler böyle... Hem cildiniz üzerinde olumlu, gençleştirici etkileri var hem de hepsi anti enflamatuar özellikte. Üstelik bağışıklık sisteminizi de güçlendiriyorlar!

KEMİKLER ONLARLA GÜÇLÜ



"Gençlik deyince kemiklerin sağlığı da gündeme geliyor haliyle...Bu amaca hizmet eden şey ise susam! Susamdaki yüksek kalsiyumun yanı sıra demir, magnezyum, fosfor ve lif zengini olması da bu minik tohumları kemik sağlığınız için diyetinizin ayrılmaz parçası haline getiriyor. Oysa biz kemik sağlığı deyince sadece sütü bilirdik... "Bazıları süte karşı önyargılıdır; özellikle de vejetaryenler... O zaman bitkilerden elde edilmiş sütleri deneyebilirsiniz, örneğin badem sütü, soya sütü, pirinç sütü. Bunlar hem günlük diyetinize kalsiyum ve D vitamini takviyesinde bulunur hem de kemiklerinizi korur. Sonra bir diğer mucize meyvemiz var: Ananas! Ananas, manganez minerali bakımından son derece zengin ve bu manganezi de içindeki prolidaz maddesini aktive etmek için kullanıyor. Prolidaz, bir başka mucize: Bu madde, ciltte kolajen oluşumu için kullanılıyor. Bu sayede cildimiz hem dirençli hem de esnek hale geliyor!" SÜTLÜ DEĞİL, BİTTER OLSUN!



Diyetisyen Emre Uzun en çok sorulan "Hiç şöyle çikolata yiyip genç kalmak mümkün değil mi?" sorusunu da yanıtlıyor. Uzun, "Genç kalmak, genç hissetmek hedefinizse sütlü çikolata değil bitter çikolata yemelisiniz" diyor. Peki neden? "Bitter çikolatalar flavanol deposudur. Flavanoller de kan dolaşımının cilt yüzeyinden devam etmesini sağlar. Böylece hem cildiniz yenilenir hem sağlıklı bir görünüm kazanır hem de flavanoller cilt yüzeyinizi zararlı UV ışınlarından korur" diyor ve devam ediyor: "İnsanlar, ne yazık ki yüzyıllar içinde kendi bedenlerine yabancılaşmış canlılar. Örneğin bütün memeliler, ihtiyaç duydukları C vitaminini kendileri üretebiliyor ama biz üretemiyoruz. Limon, misket limonu, portakal ve mandalinaya hatta turnayemişine bu yüzden muhtacız çünkü vücudumuz üretemese bile C vitaminine ihtiyacımız var! Hiç bir şey için olmasa bile daha pürüzsüz bir ten ve daha az kırışık için ihtiyacımız var..."

HEPSİ ELİMİZİN ALTINDA, HEPSİ FAYDALI



Peki, gençlik ya da kendini genç hissetmek veya vücudumuzu genç tutmak deyince başka neler yiyip içmeliyiz? Diyetisyen Emre Uzun, "Saymakla bitmez ama bir yerlerden başlamak lazım sıralamaya" diyor: "Gençlik veren gıdaları uzakta aramaya gerek bile yok aslında. Örneğin karpuz! Yaz gelince karpuzsuz ev kalmasın! Karpuz, %90'ından fazlası su olan bir meyvedir ve likopen deposudur. Likopen de cildinizi güneşin ultraviyole ışınlarından korur. Cildinizi sürekli nemlendirir. Avakado bir başka lezzet. Bu meyvede somon balığındaki kadar Omega 3 olduğunu biliyor muydunuz? Enflamasyonla mücadele eden yağ asitleri, bağışıklık sistemi destekçileri hep avakadoda bulunur. Üstelik bu meyve beden sağlığınız kadar zihin sağlığınızı da korur. NAR MEVSİMİ, TAM MEVSİMİ



Şimdi tam mevsimi: Nar! Nar tanelerindeki bileşenler, vücudu serbest radikallere karşı korur ve vücudunuzun kolajen depolamasını sağlar. Kolajen de hem cilt hem eklem sağlığınız için vazgeçilmezdir! İşte size çok bilinen iki örnek daha: Zeytin ve yoğurt! Zeytin yaşam zinciriniz olan DNA'nızın muhafızıdır. Çok yönlü bir besleyicidir ve kendinizi genç hissetmenizi sağlar. Yoğurt ise hücrelerinizi genç ve dinç tutar. İdeal olanı evde yaptığınız yada sade yoğurdu yemeniz. Bu arada yoğurdun her ne yararı varsa iyi bir uykuyla birlikte sizi bulacağını da ekleyelim."