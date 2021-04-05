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Sağlıklı beslenme kanser tedavisini de etkiliyormuş!

05.04.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

kanser tedavisinde ve önlenmesinde düzenli beslenmenin önemine vurgu yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Veysel Ciğerli, kanserden korunmak için nelerden uzak durulması gerektiğini ve nasıl bir beslenmenin benimsenmesi gerektiğini anlattı.

Sağlıklı beslenme kanser tedavisini de etkiliyormuş!

Kanserin, hücrelerin kontrolsüz bölünmesi ve çoğalması ile ortaya çıkan ve genetik ve çevresel koşulların etkisi altında olan kompleks bir hastalık olduğunu ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Veysel Ciğerli, “Bilinen 100’den fazla kanser türü olmasına ve belli tipteki kanserler için olabildiğince standart yaklaşımlar geliştirilmesine rağmen kanser aynı zamanda kişisel bir hastalıktır. Dünya üzerindeki hiçbir insanın DNA’sı birbirine benzemediği için kişilerin benzer tedavilere farklı cevaplar vermesi şaşırtıcı olmayan bir gerçektir. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte günümüzde var olan tedavilere ek olarak yeni tedavi yöntemleri geliştirilmektedir. Standart olarak kabul edilen kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi yöntemlere ek olarak aşılar, biyolojik, hormonal, hedeflenmiş ve gen terapiler giderek artan sayıda kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle meme, kalın bağırsak-rektum ve kan kanserleri obez bireylerde normal ağırlıktakilere göre daha fazla görülmektedir. Yağ tüketiminin yüksek olması obeziteye sebep olmaktadır. Yağlı besinler ve bozulmuş yağ tüketimi, kanser yapıcı ve ilerletici maddelerin de alımının artmasına sebep olmaktadır" dedi.

YAĞ TERCİHİ VE TÜKETİMİNE DİKKAT!

Kanserden korunmak için yeterli ve dengeli beslenmenin önemli olduğunu belirten Ciğerli, "Günde en az 5 porsiyon sebze veya meyve tüketilmelidir. En az 2 porsiyonu yeşil yapraklı sebzeler veya portakal, limon gibi turunçgiller olmalıdır. Rafine tahıllar ve saf şeker yerine tam taneli tahıllar tercih edilmelidir. Özellikle yağ içeriği yüksek ve işlenmiş kırmızı et tüketimi sınırlandırılmalıdır. Kırmızı et yerine balık, tavuk, kuru baklagiller tercih edilmelidir. Yağ alımının azaltılması için yemekler az yağla pişirilmeli, et yemekleri yağ eklenmeden kendi yağları ile pişirilmeli, kızartma, kavurma gibi pişirme yöntemleri yerine haşlama, ızgara, fırında pişirme yöntemleri tercih edilmelidir" diye konuştu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
kanser
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