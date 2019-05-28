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Sağlıklı beslenme ve sporla 18 ayda 60 kilo verdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.05.2019 13:21 | Son Güncelleme

YALOVA'da yaşayan şeker hastası Saniye Acar (42), doktor ve uzman diyetisyen kontrolünde sağlıklı beslenip spor yaparak, 18 ayda 134 kilodan 74 kiloya düştü.

Sağlıklı beslenme ve sporla 18 ayda 60 kilo verdi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da yaşayan şeker hastası Saniye Acar (42), doktor ve uzman diyetisyen kontrolünde sağlıklı beslenip spor yaparak, 18 ayda 134 kilodan 74 kiloya düştü.
Şeker hastalığı bulunan Saniye Acar, aşırı kiloları nedeniyle Yalova Devlet Hastanesi'ne başvurdu. 134 kiloya ulaşan Acar, uzman diyetisyen ve hekimler eşliğinde sağlıklı beslenmeye başladı. Yaklaşık 18 ay boyunca diyet ve spor yapan Saniye Acar, 60 kilo vererek 74 kiloya düştü. Zayıflama sürecini anlatan Saniye Acar, "Doktor Müge Hanım ve Diyetisyen Mert Bey ile tanıştığımda hayatımı artık değiştirmek istediğime karar vermiştim. Öncelikle yapılan tahliller neticesinde doktorum şeker hastalığımla ilgili yeni ilaçlar vererek tedavimle ilgili ayarlamalar yaptı. Beni Diyetisyen Mert Beye sevk etti. Verilen tedavi ve diyet sayesinde daha önce yemediğim birçok sağlıklı besin maddesi hayatımıza girdi. Elbette daha önceki beslenme alışkanlıklarından kopmak kolay olmadı. Çok zorlandığım zamanlar oldu. Ama sabrettim. Tedavim, beslenme tarzımın değişmesi ve fiziksel aktivite ile 1,5 yılda toplam 60 kilo verdim. Doktoruma ve diyetisyenime çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde kendime olan güvenim ve saygım geri geldi. Sağlığımı geri kazandım'' dedi.
'HAYAT KALİTESİNİ ARTIRDIK'
Dr. Müge Özcan ise "Hastamızın ciddi bir diyabet rahatsızlığı ve fazla kiloları olmasına rağmen bu durumla bağdaşmayan bir yaşam tarzı vardı. Bize başvurduğunda tedavisini yeniden düzenledik. Şeker hastalarında beslenme vazgeçilmez olduğundan dolayı sağlıklı beslenme ve zayıflama hususunda diyetisyene sevk ettik. Bugün geldiği nokta çok iyi. Verdiği kilolar ve sağlıklı beslenme ile şu anda şeker hastalığı ile ilgili metabolik kontrolü sağladık ve en önemlisi de hastamızın hayat kalitesini artırdık" diye konuştu. Diyetisyen Mert Aşit de "Mevcut kilosundan dolayı mutsuz olan hastamız kontrolsüz şeker hastalığından dolayı da sağlık problemleri yaşıyordu. Biz bir ekip olarak hastamızın öncelikle motivasyonunu sağladık. Bugüne kadar yapmış olduğu beslenme hatalarını saptayıp bundan sonraki hayatında neler yapması gerektiği konusunda düzenlemeler yaptık. Kendisinin tedavi ve diyet sürecine inancı ve tam katılımıyla bugün bu sonuçları gördük" dedi.

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Sağlıklı beslenme ve sporla 18 ayda 60 kilo verdiSağlıklı beslenme ve sporla 18 ayda 60 kilo verdi

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