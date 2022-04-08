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Sağlıklı Beslenmek İçin İpuçları

08.04.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı ve dengeli beslenmeyi alışkanlık haline getirmek düşündüğünüz kadar zor değil. Peki bunu 9 adımda nasıl sağlarız? Sayfayı aşağıya kaydırın, sağlıklı beslenmenin ipuçlarını yakalayın!

Sağlıklı Beslenmek İçin İpuçları

1. Şekeri Azaltın

Vücudunuzun ihtiyacı olan şekeri, meyve gibi doğal besinlerden almaya çalışın. Çikolata, kek, puding, bisküvi, kahvaltılık gevrek gibi yiyeceklerde bulunan şeker, ihtiyacınız olan şeker miktarının çok üzerindedir. Fazla şeker tüketiminin zararı düşündüğünüzden daha fazla olabilir. Vücuda ekstra alınan şeker karaciğerde toplanarak yağ olarak depolanır. Dişlerinizde çürük oluşumuna yol açabilir. İnsülin direncine etki ederek kalp ve damar rahatsızlığı riskini arttırır. 
Şeker, ‘’mutluluk hormonu’’ olarak bilinen serotonin hormonunun salgılanmasını tetiklediği için şeker tükettiğimizde kendimizi mutlu hissederiz. Bu da bağımlılığa dönüşebilir. Şekeri fazla tüketmek dikkat eksikliği, hafıza kapasitesi düşüklüğü ve öğrenme geriliğine yol açabilir. Bu yüzden canınız şeker istediğinde bu isteğinizi meyvelerden, kuru meyvelerden veya hurmadan atıştırmalıklar hazırlayarak giderebilirsiniz.
 
2. Bol Su Tüketin 

Su oksijenden sonra gelen en önemli ihtiyacımızdır ve faydaları saymakla bitmez. Vücut ısısını dengelemesi, reflüye iyi gelmesi, strese karşı size yardımcı olması, fazla ödemin atması, böbrek rahatsızlıklarından koruması, metabolizmayı hızlandırması gibi çok fazla faydası vardır. Sıcak havalarda ya da egzersiz yaptığınız zamanlarda daha fazla su tüketin.

3. Porsiyonlarınızı Küçültün

Porsiyon ayarı yaparak doyduğunuz zamanı daha iyi anlar ve ihtiyacınız olandan fazlasını yememiş olursunuz. Bunun için daha küçük tabaklar tercih edebilirsiniz. Öğünlerinizden önce bir bardak su veya çorba içmek de doyduğunuzu daha kolay hissetmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca yemeğinizi hızlı yemeniz ya da yemek esnasında televizyon izlemeniz, öğünden aldığınız verimi düşürür.
Yemeği tabağınıza belli aralıklarla almak yerine tek seferde tabağınızı doldurup porsiyonu ayarlarsanız ne kadar yediğinizin farkında olarak beslenmiş olursunuz.

4. Bol Sebze ve Meyve Tüketin 

Meyve ve sebzeler günlük vitamin, mineral, antioksidan ve lif ihtiyacımızı karşılamada önemli rol oynar. Her meyve ve sebzenin içeriği farklı olduğu için tüketirken çeşitliliğe dikkat etmenizi öneririz. Meyve ve sebze oranına, renklerine içeriğindeki vitamin, mineral, antioksidan miktarına bakabilirsiniz. Mevsimi olan meyve ve sebzeleri tercih etmeniz daha sağlıklı bir seçenektir. Ayrıca tüketmeden önce iyice yıkamaya özen göstermelisiniz. Kabuklu yenebilen meyvelerin faydasını almak için kabuğuyla yiyebilir ya da haşladığınız sebzelerinin suyundaki vitaminleri kaybetmemek için suyunu da kullanabilirsiniz. 

5. Yağ Tüketimini Azaltın

Vücut, harcadığından fazla enerji aldığında yağ artışı başlar. Bu durum da insülin direnci, diyabet, kalp-damar hastalıkları, karaciğer yağlanması, hipertansiyon, kalp krizi, safra kesesi iltihaplanması gibi problemlere sebep olabilir. Yağlar doymuş ve doymamış olarak ikiye ayrılır. Doymuş yağ, doymamış yağa göre daha sağlıksızdır. Alternatif olarak bitkisel yağlara yönelebilir, balık ya da avokado gibi besinlerle yağ ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

6. Sağlıksız Atıştırmalıklardan Uzak Durun

Hepimizin canı bazen abur cubur yemek isteyebilir. Fakat bu yiyecekler kalp rahatsızlığı, hipertansiyon, kanser, diyabet, reflü, bağırsak rahatsızlığı gibi birçok hastalığa sebep olabilir. Sağlıksız gıdaların içeriğindeki yağ, tuz ve şeker miktarı tüketmeniz gereken miktarın çok üzerindedir ve sizi bu ürünlere bağımlı yapacak özelliktedir. Bu sebeple sağlıksız atıştırmalıkların yerine evde hazırlayacağınız tatlı ya da tuzlu atıştırmalıkları tüketmek daha sağlıklı olacaktır.

7. Dengeli Beslenin

Sağlıklı ve dengeli beslenmek için beş besin grubundaki besinleri içeren bir yöntemle beslenmek gerekir. Bu beş besin grubu ise şu şekildedir;

sebze,
meyve,
karbonhidrat,
protein,
*süt ürünleri.

Dengeli beslenerek sağlıklı ve hastalıklara yakalanma riskinin düşük olduğu bir yaşam sürebilirsiniz. Dengeli beslenmek için günlük kalori ihtiyacınızın üstüne çıkmadan vücudunuzun ihtiyacı olan besinleri tüketmelisiniz. 
Tabağınızdaki dengeli yayılımı; protein, yağ, karbonhidrat, vitamin gibi besin öğelerini kullanarak hazırlayabilirsiniz. Aynı zamanda dengeli beslenmek; güçlü bir zihin, kuvvetli kaslar, esnek bir beden, sağlıklı ruhsal durum ve sağlıklı bir görünüm sağlar.

8. Kepekli ve Tam Tahıllı Ürünleri Tercih Edin

Kepekli ve tam tahıllı ürünler, enerjinin vücutta yavaş ve dengeli bir biçimde kullanılmasını sağlar. Bu besinlerle uzun süre dinç ve tok hissedersiniz. Ayrıca kalp, damar hastalıkları riskini ve kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Aynı zamanda kepekli ve tam tahıllı ürünler, özellikle insülin direnci olan obezite hastalarında tokluk hissi sağlayarak insülin duyarlılığını arttırır ve kilo kaybında önemli rol oynar.

9. Tuz Tüketimini Azaltın

Fazla tuz tüketiminin sağlığa olumsuz etkileri olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok fazla tuz tüketimi yüksek tansiyonu tetikler, bu da kalp krizi ve felç riskine sebep olabilir. Olabildiğince az tuz tüketmek vücudumuz için yararlı olacaktır. 
Yemekleri az tuzlu tüketmenin alıştığımız lezzetten ödün vermek olduğunu ve tuz ne kadar çoksa yemeğin o kadar lezzetli olduğunu düşünürüz fakat durum böyle değil. Tuz yerine çeşitli baharatlar kullanabilir, tuz konusunda daha bilinçli alışkanlıklar edinebiliriz. Bu konuda bilinçli bir marka olan Bizim Mutfak, aşırı tuz tüketimine farkındalık sağlamak için Bizim Mutfak %25 Daha Az Tuzlu Bulyon ve Çorba serisini geliştirdi. Türkiye’de ilk ve tek olan bu yeni az tuzlu ürün ailesi, sevdiğiniz yemeklerdeki alıştığınız tadı koruyarak hem lezzetli hem de sağlıklı besinler tüketmenize yardımcı olacak.

İşte Sağlıklı Beslenmek İçin İpuçları

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