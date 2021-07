Sağlıklı beslenmeyi yeniden öğreneceksiniz! Bayram öncesi bir haftada 2 ile 5 kilo hafifleyin!

Bersu Ekinci ile A'dan Z'ye Bütünsel Beslenme Rehberi

Bütünsel Beslenme Danışmanı ve Sağlıklı Yaşam Eğitmeni Bersu Ekinci adını, 23 kilo verdirdiği Ece Çavuşoğlu ve sadece 5 ayda 35 kilo zayıflamasını sağladığı Simge Birben ile yaptığı çalışmalarla duyurmuştu. Ekinci, şimdi de tecrübelerini, Bersu Ekinci ile A'dan Z'ye Bütünsel Beslenme Rehberi adlı kitabı aracılığıyla daha sağlıklı beslenip kilo vermeyi ve daha kaliteli bir hayat sürmeyi amaçlayan çok sayıda kişiyle paylaşıyor. Kilo vermek ya da daha sağlıklı bir hayat için beslenme yönteminizi değiştirmek mi istiyorsunuz? Peki ya sağlıklı besin kombinasyonları yapmayı biliyor musunuz? Hangi yiyeceği hangi yiyecekle birlikte tüketirseniz rahatça kilo verebilirsiniz? Tükettiğiniz yiyecekleri nasıl ölçmeniz gerekiyor? Tüm bu soruların yanıtları ve çok daha fazlası Bersu Ekinci ile A'dan Z'ye Bütünsel Beslenme Rehberi adlı kitapta yer alıyor.

BAYRAM ÖNCEKİ DETOKS: BİR HAFTADA 2 İLE BEŞ KİLOYA VEDA EDİN

Bersu Ekinci'nin bir de "Bayram Hediyesi" var, sağlıklı beslenmeyi hedefleyen okurlarına. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, bir haftalık detoks programıyla, iki ile beş kilo vermenin sırlarını da paylaşıyor deneyimli Bütünsel Beslenme Danışmanı Ekinci. Temiz ve sağlıklı beslenmek isteyenlerin, hayatlarının her döneminde bir başucu kitabı olarak değerlendirebileceği Bersu Ekinci ile A'dan Z'ye Bütünsel Beslenme Rehberi bu konuda kafalarda oluşan sorulara da yanıt veriyor.

VERİLEN KİLOLARI TEKRAR GERİ ALMAMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Kilo vermek ve sonra bunu uzun süre korumak, birçok kişi için aşılması zor bir engel oluşturuyor. Genellikle kısa sürede, onlarca kilo kaybı vaad eden diyetler, yolun bir noktasına kadar yardımcı olabiliyor. Kilolar veriliyor ama bu kilo kaybı sağlıklı bir zemine oturmadığı için bir süre sonra verilen kilolar katlanarak geri alınıyor.

İşte Bersu Ekinci'nin kaleme aldığı Herkes İçin Bütünsel Beslenme Rehberi, sağlıklı kilo verme ve sonrasında da bunu koruma konusunda etkili bir yol gösterici.

KİLO VERMEYE YARDIMCI EGZERSİZLER VE KOLAY YOGA POZLARI

Bersu Ekinci, kitabında kilo vermek ya da kilosunu korumak isteyenlere yardımcı olabilecek başka ayrıntılara da yer veriyor. Özellikle kadınların büyük mücadele verdiği göbek ve basen bölgesindeki yağları eritmeye yardımcı temel yoga egzersizeri, sağlığa zararlı hiçbir malzeme içirmeyen yemek tarifleri de kitapçığın okuruna sunduğu özel içerik arasında yer alıyor.

Bütünsel Beslenme Danışmanı ve Sağlıklı Yaşam Eğitmeni Bersu Ekinci'nin imzasını taşıyan bu rehber sayesinde Bütünsel Beslenme'nin A'da Z'ye tüm inceliklerini, ve sağlıklı beslenmeyi yeniden öğreneceksiniz.

BERSU EKİNCİ KİMDİR?

Manchester Metropolitan Üniversitesi Medya ve Kurumsal İletişim Bölümü’nden mezun oldu. Uzun süre medya ve reklam sektöründe çalıştıktan sonra, yüksek lisansımı ilgi alanım olan “Beslenme Bilimi” üzerine yapmaya karar verdi. New York’ta alanında tek olan The Institute for Integrative Nutrition’da (IIN) Bütünsel Beslenme eğitimi aldı. Bu okul, farklı diyet teorilerini (geleneksel reçetelerden modern, güncel diyetlere kadar uzanan bir yelpaze söz konusu) pratikle birleştiren önemli eğitim kurumlarından biri. Amerikan Tarım Bakanlığı’nın Gıda Piramidi’nden glisemik indekse, oradan çiğ gıdaların kullanımına uzanan bir programdan geçti. Eğitimim sırasında onlarca farklı diyeti inceleyip bunların sağlığa, hayata ve insanlara yansımalarına dair bilgi birikimine ulaştı. Pratik hayat tecrübelerini gözlemledi. Bütünsel beslenme ve spor alanında dünyanın en birikimli eğitmen ve uzmanlarıyla çalışma fırsatı buldu. New York’tan sonraki durağı, Londra’daki The Health Sciences Academy oldu. Bu köklü kurumdan detoks uzmanlığı diploması aldı. Bu eğitimde, kişinin değerlendirilmesinden detoksa vereceği reaksiyonu ölçmeye, oradan da kişiye özel bir detoks programı oluşturmaya uzanan sürece ilişkin bilgilerle donandı. Aynı zamanda, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Herkes İçin Spor Federasyonu onaylı 2. Kademe Wellness Antrenörlük ve 1. Kademe Yoga Eğitmenliği sertifikalarına sahibi Bersu Ekinci. Bu birikimlerine Yeditepe Üniversitesi onaylı Profesyonel Yaşam Koçluğu ve NLP Practitioner sertifikalarını da ekledi. Ayrıca MEB onaylı Sağlıklı Yaşam Eğitmeni. Bütün bunlara bir süre önce İstanbul Aydın Üniversitesi onaylı Aromaterapi Eğitimi’ni de ekledi.