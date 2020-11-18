Sağlıklı bir kalbin anahtarı! İçindeki taneler şifa dolu

Sağlıklı bir kalbin anahtarı için sofranızdan bunları eksik etmemeniz gereken gıdalar.
C vitamini, lif yönünden zengindirler. Söylemeye gerek yok, aynı zamanda susuzluğunuzu da giderecektir. İçerdiği yüksek pektin seviyeleri sayesinde, yediğiniz gıdalardaki kolesterolün emilmesine yardımcı olacaktır. Potasyum içeriği ayrıca kan basıncını düşürür, proteinleri etkisiz hale getirir ve sodyumu dışarı atar.
Kale, bulunması en zor sebzelerden biridir, ancak çabalarınız karşılığını verecektir. Sonuçta, kalbinizin iyi durumda kalmasına yardımcı olan besinlerle doludur. Lif, antioksidanlar ve omega-3 yağ asitleri yönünden zengindir. Sadece bu da değil, aynı zamanda düşük kalori ve yağ içeriğine sahip.
Bu lezzetli gıda, yemeğinizin tadı güzelleştirmek için harikadır. Bunun dışında arteriyel plak seviyenizi ve kan basıncınızı da düşürür.
Çikolata harika çünkü hipertansiyon ve yüksek tansiyona yardımcı olur. Kan damarlarınızı esnek tutacak ve kardiyovasküler sorunları önleyecek antioksidanlara sahiptir.
Sardalyalara bir şans vermelisin! Bu yağlı balık, kanınızdaki trigliserit seviyelerini düşürmede iyi olan omega-3 yağ asitleri ile birlikte gelir. Aynı zamanda kanınızdaki iyi kolesterol seviyelerini de artırır. Bunun da ötesinde iltihabı ve kalp hastalığını önler.
Mercimek yemeğinizi çok daha lezzetli ve besleyici hale getirecek! Araştırmaya göre baklagiller açısından zengin bir beslenme kalp hastalığını ve felci önleyecektir. Ayrıca potasyum, magnezyum ve protein bakımından da zengindirler. Kolesterol seviyenizi, kan basıncınızı ve plak oluşumunu düşüreceklerini biliyor muydunuz?
Bademler lezzetlidir! Daha da önemlisi, kalp sağlığınızı iyileştirecek ve hatta hafızanızı güçlendirecek birçok sağlıklı besin sunarlar. Bir avuç badem kolesterolünüzü düşürür ve LDL emilimini engeller. Sonuç olarak, kardiyovasküler hastalığa yakalanma olasılığını önleyecektir.
Kalp hastalığını ve plak oksidasyonunu önleyen antioksidanlarla doludur. Ayrıca felç, prostat kanseri, diyabet ve Alzheimer hastalığı da önleyecektir. Karaciğerinize, dişlerinize, cildinize ve eklemlerinize de iyi geleceğini unutmayalım.
Yaban mersini, içerdiği antioksidanlar ve besinler sayesinde harikadır. Kolesterol birikimini, kan basıncını ve plak oksidasyonunu düşürmek istiyorsanız, onları düzenli olarak yiyin. Aynı zamanda kalp hastalığını ve kanseri önlemeye de yardımcı olurlar.
Pancar mineraller ve antioksidanlarla doludur. homosistein seviyelerini ve kalp hastalığı riskini azaltacaktır. Diğer organları güçlendirmede ve kanseri önlemede de iyidirler!
Somon, daha çok yemeniz gereken bir başka yağlı balıktır. Pek çok yemekte harikadır çünkü çok yönlüdür. Yağlı balık, omega-3 yağ asitleri ve trigliserit seviyelerini düşürecek, daralmış kan damarlarınızı gevşetecek, kan pıhtı oluşumunu durduracak ve kalp hastalığını önleyecektir.
İnsanların tatlılara veya meyve kaselerine chia tohumu eklemeyi sevmelerinin iyi bir nedeni var. Çok sayıda lif, protein, antioksidan ve omega-3 yağ asitleri içerirler. Kolesterolü ve hastalık riskini düşürecektir.
Günde bir elmanın doktoru uzak tutacağını söylüyorlar. Bu doğru! Süper meyvede birçok mineral, vitamin ve antioksidan bulunur. Bunlar, kalp hastalığı riskini ve kan basıncını düşürür.
Kolesterol seviyenizi düşürmeye ve kan damarlarınızı güçlendirmeye yardımcı olacaktır. Süper gıda, anti-enflamatuar özelliklere sahip olan ve kan şekeri sorunlarıyla savaşabilen sülforafan içerir.
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