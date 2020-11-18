Sağlıklı bir kalbin anahtarı! İçindeki taneler şifa dolu

Sağlıklı bir kalbin anahtarı için sofranızdan bunları eksik etmemeniz gereken gıdalar. PORTAKAL C vitamini, lif yönünden zengindirler. Söylemeye gerek yok, aynı zamanda susuzluğunuzu da giderecektir. İçerdiği yüksek pektin seviyeleri sayesinde, yediğiniz gıdalardaki kolesterolün emilmesine yardımcı olacaktır. Potasyum içeriği ayrıca kan basıncını düşürür, proteinleri etkisiz hale getirir ve sodyumu dışarı atar. KALE BİTKİSİ Kale, bulunması en zor sebzelerden biridir, ancak çabalarınız karşılığını verecektir. Sonuçta, kalbinizin iyi durumda kalmasına yardımcı olan besinlerle doludur. Lif, antioksidanlar ve omega-3 yağ asitleri yönünden zengindir. Sadece bu da değil, aynı zamanda düşük kalori ve yağ içeriğine sahip. SARIMSAK Bu lezzetli gıda, yemeğinizin tadı güzelleştirmek için harikadır. Bunun dışında arteriyel plak seviyenizi ve kan basıncınızı da düşürür. ÇİKOLATA Çikolata harika çünkü hipertansiyon ve yüksek tansiyona yardımcı olur. Kan damarlarınızı esnek tutacak ve kardiyovasküler sorunları önleyecek antioksidanlara sahiptir.

SARDALYA Sardalyalara bir şans vermelisin! Bu yağlı balık, kanınızdaki trigliserit seviyelerini düşürmede iyi olan omega-3 yağ asitleri ile birlikte gelir. Aynı zamanda kanınızdaki iyi kolesterol seviyelerini de artırır. Bunun da ötesinde iltihabı ve kalp hastalığını önler. MERCİMEK Mercimek yemeğinizi çok daha lezzetli ve besleyici hale getirecek! Araştırmaya göre baklagiller açısından zengin bir beslenme kalp hastalığını ve felci önleyecektir. Ayrıca potasyum, magnezyum ve protein bakımından da zengindirler. Kolesterol seviyenizi, kan basıncınızı ve plak oluşumunu düşüreceklerini biliyor muydunuz? BADEM Bademler lezzetlidir! Daha da önemlisi, kalp sağlığınızı iyileştirecek ve hatta hafızanızı güçlendirecek birçok sağlıklı besin sunarlar. Bir avuç badem kolesterolünüzü düşürür ve LDL emilimini engeller. Sonuç olarak, kardiyovasküler hastalığa yakalanma olasılığını önleyecektir. NAR Kalp hastalığını ve plak oksidasyonunu önleyen antioksidanlarla doludur. Ayrıca felç, prostat kanseri, diyabet ve Alzheimer hastalığı da önleyecektir. Karaciğerinize, dişlerinize, cildinize ve eklemlerinize de iyi geleceğini unutmayalım.