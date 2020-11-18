HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sağlıklı bir kalbin anahtarı! İçindeki taneler şifa dolu

Sağlıklı bir kalbin anahtarı! İçindeki taneler şifa dolu

18.11.2020 15:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sağlıklı bir kalbin anahtarı! İçindeki taneler şifa dolu

Belirli bir tür yiyecek yiyerek kardiyovasküler sağlığınızı iyileştirebileceğinizi biliyor muydunuz? Araştırmalar, bu şekilde yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, obezite, diyabet ve tıkalı arterleri kolayca önleyebileceğinizi söylüyor. Gelin bu gıdalara bir bakalım.

Sağlıklı bir kalbin anahtarı için sofranızdan bunları eksik etmemeniz gereken gıdalar.

PORTAKAL

C vitamini, lif yönünden zengindirler. Söylemeye gerek yok, aynı zamanda susuzluğunuzu da giderecektir. İçerdiği yüksek pektin seviyeleri sayesinde, yediğiniz gıdalardaki kolesterolün emilmesine yardımcı olacaktır. Potasyum içeriği ayrıca kan basıncını düşürür, proteinleri etkisiz hale getirir ve sodyumu dışarı atar.

KALE BİTKİSİ

Kale, bulunması en zor sebzelerden biridir, ancak çabalarınız karşılığını verecektir. Sonuçta, kalbinizin iyi durumda kalmasına yardımcı olan besinlerle doludur. Lif, antioksidanlar ve omega-3 yağ asitleri yönünden zengindir. Sadece bu da değil, aynı zamanda düşük kalori ve yağ içeriğine sahip.

SARIMSAK

Bu lezzetli gıda, yemeğinizin tadı güzelleştirmek için harikadır. Bunun dışında arteriyel plak seviyenizi ve kan basıncınızı da düşürür.

ÇİKOLATA

Çikolata harika çünkü hipertansiyon ve yüksek tansiyona yardımcı olur. Kan damarlarınızı esnek tutacak ve kardiyovasküler sorunları önleyecek antioksidanlara sahiptir.

SARDALYA

Sardalyalara bir şans vermelisin! Bu yağlı balık, kanınızdaki trigliserit seviyelerini düşürmede iyi olan omega-3 yağ asitleri ile birlikte gelir. Aynı zamanda kanınızdaki iyi kolesterol seviyelerini de artırır. Bunun da ötesinde iltihabı ve kalp hastalığını önler.

MERCİMEK

Mercimek yemeğinizi çok daha lezzetli ve besleyici hale getirecek! Araştırmaya göre baklagiller açısından zengin bir beslenme kalp hastalığını ve felci önleyecektir. Ayrıca potasyum, magnezyum ve protein bakımından da zengindirler. Kolesterol seviyenizi, kan basıncınızı ve plak oluşumunu düşüreceklerini biliyor muydunuz?

BADEM

Bademler lezzetlidir! Daha da önemlisi, kalp sağlığınızı iyileştirecek ve hatta hafızanızı güçlendirecek birçok sağlıklı besin sunarlar. Bir avuç badem kolesterolünüzü düşürür ve LDL emilimini engeller. Sonuç olarak, kardiyovasküler hastalığa yakalanma olasılığını önleyecektir.

NAR

Kalp hastalığını ve plak oksidasyonunu önleyen antioksidanlarla doludur. Ayrıca felç, prostat kanseri, diyabet ve Alzheimer hastalığı da önleyecektir. Karaciğerinize, dişlerinize, cildinize ve eklemlerinize de iyi geleceğini unutmayalım.

YABAN MERSİNİ

Yaban mersini, içerdiği antioksidanlar ve besinler sayesinde harikadır. Kolesterol birikimini, kan basıncını ve plak oksidasyonunu düşürmek istiyorsanız, onları düzenli olarak yiyin. Aynı zamanda kalp hastalığını ve kanseri önlemeye de yardımcı olurlar.

PANCAR

Pancar mineraller ve antioksidanlarla doludur. homosistein seviyelerini ve kalp hastalığı riskini azaltacaktır. Diğer organları güçlendirmede ve kanseri önlemede de iyidirler!

SOMON

Somon, daha çok yemeniz gereken bir başka yağlı balıktır. Pek çok yemekte harikadır çünkü çok yönlüdür. Yağlı balık, omega-3 yağ asitleri ve trigliserit seviyelerini düşürecek, daralmış kan damarlarınızı gevşetecek, kan pıhtı oluşumunu durduracak ve kalp hastalığını önleyecektir.

CHIA TOHUMU

İnsanların tatlılara veya meyve kaselerine chia tohumu eklemeyi sevmelerinin iyi bir nedeni var. Çok sayıda lif, protein, antioksidan ve omega-3 yağ asitleri içerirler. Kolesterolü ve hastalık riskini düşürecektir.

ELMA

Günde bir elmanın doktoru uzak tutacağını söylüyorlar. Bu doğru! Süper meyvede birçok mineral, vitamin ve antioksidan bulunur. Bunlar, kalp hastalığı riskini ve kan basıncını düşürür.

BROKOLİ

Kolesterol seviyenizi düşürmeye ve kan damarlarınızı güçlendirmeye yardımcı olacaktır. Süper gıda, anti-enflamatuar özelliklere sahip olan ve kan şekeri sorunlarıyla savaşabilen sülforafan içerir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı! İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!
Virüs nedenli hastalıklarda antibiyotik uyarısı!Virüs nedenli hastalıklarda antibiyotik uyarısı!
Yok böyle fantezi! Bebek beziyle...Yok böyle fantezi! Bebek beziyle...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Ayda ile annesinin enkaz altındaki son konuşmaları duygulandırdı

Ayda ile annesinin enkaz altındaki son konuşmaları duygulandırdı

20 yıllık küslük bitti! 'Mahsun beni mahçup etti'

20 yıllık küslük bitti! 'Mahsun beni mahçup etti'

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Bütün ülkeye yayılmış durumda

Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Bütün ülkeye yayılmış durumda

Ağız gargarası koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdi

Ağız gargarası koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdi

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Diğer Haberler

Depresyon tedavisinde 'sihirli' mantara izin

Depresyon tedavisinde 'sihirli' mantara izin

Kanserden sonra koronavirüsü de arkadaşlarıyla yendi! İyileştiğini böyle duyurdu

Önce kanseri sonra koronavirüsü yendiler!

Koronavirüs tedavisinde antibiyotik uyarısı: Virüsleri değil, bakterileri öldürüyor!

Virüs nedenli hastalıklarda antibiyotik uyarısı!

MPV Nedir? MPV Değeri Kaç Olmalıdır? Düşüklüğü ile Yüksekliği Nedenleri ve Belirtileri

MPV değeri kaç olmalıdır?

Kronik ağrılardan kurtulmak mümkün mü?

Ağrının şiddetini yandaş hastalık etkiliyor!

Korona aşısına dair tüm merak edilenler

Korona aşısına dair tüm merak edilenler

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.