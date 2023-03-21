HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlıklı bir Ramazan için bu önerilere dikkat! 'Aşırı yiyeceklerden kaçının, iftarla sahur arasında 10 bardak su için'

Sağlıklı bir Ramazan için bu önerilere dikkat! 'Aşırı yiyeceklerden kaçının, iftarla sahur arasında 10 bardak su için'

21.03.2023 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On bir ayın sultanı Ramazan ayı bu yıl 23 Mart'ta başlıyor. Oruç tutacak olan vatandaşlar, 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece ilk sahura kalkacaklar. Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Gençyürek Yılmaz'dan sağlıklı bir Ramazan için öneriler geldi. İşte dikkat edilmesi gerekenler...

Sağlıklı bir Ramazan için bu önerilere dikkat! 'Aşırı yiyeceklerden kaçının, iftarla sahur arasında 10 bardak su için'

Ramazan ayının başlamasına sayılı gün kaldı. Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki fark sebebi ile her yıl Ramazan ayı başlangıcı bir önceki yıla göre 10 - 11 gün daha erken başlıyor. Bu yılda Ramazan ayı 23 Mart'ta başlayacak. Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Gençyürek Yılmaz sağlıklı bir Ramazan geçirmek için tavsiyelerde bulundu.

Yılmaz, "Ramazanda aşırı yağlı yiyeceklerden kaçının, bağışıklık sisteminizi güçlendirecek besinler tüketin. İftarla sahur arasında en az 10 bardak su için." ifadelerini kullandı.

ramazan 3

Yılmaz ayrıca, "Arınma ayı olarak kabul edilen ramazan, fiziksel ve psikolojik açıdan iyi hissetmemizi sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun süreli açlık saatleri nedeniyle iftar ve sahur sofralarında normal zamanlarda tüketilenden fazla miktarlarda yemek yenilmemesi gerektiğini de söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

ramazan 2

"İftar ve sahurda aşırı yağlı yiyeceklerden kaçının, bağışıklık sisteminizi güçlendirecek besinler tüketin. Tabaklara konan yemeklere, salatalara ilave tuz eklemeyin. Turşu, şalgam suyu gibi sodyum içeriği yüksek besinler ile aşırı baharatlı, acı yiyecek ve içeceklerden uzak durun. Mutlaka sahura kalkın ve bağışıklık sistemimizi güçlendirecek taze sebze ve meyvelere iftar ve sahurda yer verin. Sahur sofralarında, reçel, bal, şekerli içecekler, ekstra şeker içeren komposto ve hoşaf gibi besinlerden kaçının. İftarla sahur arasında en az 10 bardak su tüketin. Mide rahatlatma özelliğinden dolayı rezene, papatya, yasemin ve melisa gibi bitki çayları tercih edin.
İftar sofralarındaki hurma, peynir, zeytin, sucuk ve pastırma gibi besinler küçük gibi gözükseler de kalori ve yağ içeriği bakımından çok da masum değiller. Bu besinler fazla tüketilirse mide rahatsızlıklarını tetikler'' dedi.

ramazan 1

Kaliteli protein ve yağ kaynağı, bol sebze, tam tahıllı besinler ve süt ürünlerini içerecek şekilde porsiyonlara özen gösterin diyen Yılmaz; '' Tatlı ihtiyacı için şerbetli ve aşırı şeker içeren ağır tatlılar yerine hafif sütlü tatlılar tercih edin. Kuru kayısı, kuru incir, hurma, çiğ fındık, badem ve ceviz gibi kuru yemişleri metabolizmanın daha sağlıklı çalışması için tüketin." açıklamalarını yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çatışmada kan donduran detaylar! Polisin belinden silahını alıp…Çatışmada kan donduran detaylar! Polisin belinden silahını alıp…
Bak böyle üstüme gelmeyin! Yazışmaları gösteririmBak böyle üstüme gelmeyin! Yazışmaları gösteririm
O kuşlarla ilgili şaşırtan bilgi: Depremi 1 saat öncesinden...O kuşlarla ilgili şaşırtan bilgi: Depremi 1 saat öncesinden...
Anahtar Kelimeler:
Ramazan iftarda ne yenir sahurda ne yenir

En Çok Okunan Haberler

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

Babacan'dan Togg açıklamaları: Başarı ortaya çıktı, yerli otomobil denmesine...

Babacan'dan Togg açıklamaları: Başarı ortaya çıktı, yerli otomobil denmesine...

İstanbul'da iğrenç olay! Ünlü iş kadınını bayıltıp tecavüz etti

İstanbul'da iğrenç olay! Ünlü iş kadınını bayıltıp tecavüz etti

Canlı yayında gergin dakikalar! Sinirlenip yayını terk etti

Canlı yayında gergin dakikalar! Sinirlenip yayını terk etti

Arda Güler'in yeni adresini ve bonservisini duyurdular

Arda Güler'in yeni adresini ve bonservisini duyurdular

Canlı yayındaki o sözleri olay oldu! Fatih Altaylı reklam arasına gitti

Canlı yayındaki o sözleri olay oldu! Fatih Altaylı reklam arasına gitti

İlginizi Çekebilir

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

Müziği bırakmıştı! Tesettüre giren Ferdi Tayfur'un kızından ilk poz

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.