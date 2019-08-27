Sağlıklı bir yaşam doğru beslenmeden geçiyor

Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, beslenme ile ilgili doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgiler verdi.

Akdeniz diyetinin temel kaynağı olan zeytinyağının düzenli olarak tüketilmesinin insan sağlığı üzerinde çeşitli yararlar sağladığını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Banu Özbingül Arslansoyu, 5 gram yağ 45 kalori iken, 5 gram etin 12 kalori olduğunu belirtti. Yağların diğer makro besin öğelerine göre daha fazla kalori içerdiğini söyleyen Arslansoyu, yağın hangi çeşit yağ olduğunun kalori açısından öneminin olmadığını belirtti. Dolayısıyla hangi yağ çeşidi olursa olsun gereğinden fazla tüketmenin kilo olarak kişiye geri döndüğünü ifade eden Arslansoyu, zeytinyağının tüketilmesi gerektiğini fakat kararında tüketilmesine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Bir kalıp yağa limon damlatmanın yağı eritmediği gibi içilen limonlu sıcak karışımın da vücut yağlarına direkt bir etki yapmadığını söyleyen Arslansoyu, “Sabahları aç karnına tüketeceğiniz ılık su sindirim sistemine iyi geliyor, ancak içerisinde limon olup olmaması bir şey değiştirmiyor. Hatta düşük tansiyon ya da mide rahatsızlığınız varsa bu içecek rahatsızlıklarınızı arttırıcı özelliğe sahiptir. Güne bir bardak ılık su ile başlamak sindirim sistemine iyi gelecektir” dedi.

"Son öğün uyumadan iki saat önce tüketilmeli"

Gece yatmadan iki saat önce son öğünün tüketilmesine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Arslansoyu, “Akşam saat 6’dan sonra bir şey tüketmeyin ibaresi yanlıştır. Çünkü hayatın gerçekleri herkes için belirli günlerde farklı bir yemek saati oluşturmaktadır. Yatmadan iki saat önce en son öğününüzü tüketmek, sabah açlıkla uyanmanıza engel olacak ve sizi rahatsız etmeyecek en doğru seçim olacaktır” diye konuştu. "Fazla tüketilen ekmek, fazla kilo olarak vücuda geri dönmekte"

Ekmeğin sofraların baş tacı ve temel enerji kaynağı olduğunu söyleyen Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, gereğinden fazla tüketilen ekmeğin de fazla kilo olarak vücuda geri döneceğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Beyaz ekmek rafine undan elde edildiği için hem besin değeri daha düşüktür hem de kan şekerini daha hızlı yükseltir. Bu yüzden beyaz ekmekten kaçınmalı, onun yerine tam tahıllı ekmek tüketilmelidir. Ekmek tüketmemek yerine ekmeğin türüne, miktarına ve yanında tükettiğiniz gıdalara dikkat etmeniz doğru bir yaklaşım olacaktır.”