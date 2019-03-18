Sağlıklı bir yaşamın yolu iyi uykudan geçer: Kaliteli bir uyku için 6 öneri

Uykunun insanın yaşam kalitesini olumlu etkilediğini gösteren çok sayıda bilimsel çalışma var. Bununla birlikte halen birçok insan için uykuya dalmak ya da kaliteli bir uyku çekmek çok kolay olmuyor. Uyku kalitesini artırmak için neler yapabiliriz?

Uyku uzmanı Matthew Walker, "Uzun ve sağlıklı bir hayatınız olmasını istiyorsanız, akşamları iyi uyumaya gayret etmeniz gerekiyor" diyor.

University of California, Berkeley'de sinir bilimi ve psikoloji bölümü öğretim üyesi olan Walker, salgın hastalıklarla ilgili yapılan bir dizi çalışmaya katılan milyonlarca insanından alınan verileri inceledi ve uyku ile sağlıklı yaşam arasındaki ilişkiye dair bulgularını bir kitapta yayımladı.

Walker, "Uyku, dünya üzerinde var olan en demokratik ve en ücretsiz sağlık sistemi" diye tanımlıyor.

Yaklaşık yarım asır süren araştırmaların ardından uyku alanında çalışmalar yapan bilim insanları artık "uykunun faydalarının ne olduğu" sorusuna değil, "uykunun bize sağlamadığı fayda olup olmadığı" sorusuna odaklanmaya başladı.