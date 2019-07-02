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Sağlıklı bronzlaşmak mümkün mü

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.07.2019 09:10 | Son Güncelleme

Zaman içinde atmosferin zarar görmesi ile birlikte güneş ışınlarının özellikle yazın vücudumuza vermiş olduğu zararlardan bahseden Yrd.

Sağlıklı bronzlaşmak mümkün mü

Zaman içinde atmosferin zarar görmesi ile birlikte güneş ışınlarının özellikle yazın vücudumuza vermiş olduğu zararlardan bahseden Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz aynı zamanda bronzlaşmanın artık sağlıklı olmadığına dair uyarılarda bulundu.
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz Güneş Işınları içerisinde UVA, UVB ve UVC olmak üzere üç farklı Ultraviyole (UV) ışını bulunduğunu söyledi. Güneş yanıklarının özellikle UVB maruziyeti sonrası oluştuğunu dile getiren Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, buna bağlı olarak da deride kızarıklık, ağrı ve ödem oluşumunun birinci derece yanık olarak adlandırıldığını, daha uzun süreli hasarlarda ise içi su dolu kabarcıkların oluştuğunu ve cilt yanığının artık ikinci derece yanık durumuna geldiğini ifade etti.
Tedavi Yöntemleri
Güneş yanıkları tedavisinde yatak istirahati, ağızdan bol sıvı desteği, soğuk uygulama ile renksiz ve parfümsüz bir nemlendirici kullanılması gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, yanığın şiddetine bağlı olarak, kızarıklık ve ağrıyı azaltan krem ve hapların da önerildiğini belirtti. Yanığa bağlı deri bütünlüğünün bozulduğu şiddetli durumlarda, kısa süreli ve düşük dozda sistemik steroid tedavisi veya sistemik koruyucu antibiyotik kullanımının gerekebildiğini söyleyen de Didem Mullaaziz, yanık bölgesine dermatolog tarafından önerilmeyen kremler, cilt temizlik ürünleri, yoğurt, diş macunu, salça gibi uygulamaların yapılmaması gerektiğini, bu uygulamaların yanığın derinleşmesine, sekonder enfeksiyona ve alerjik değişikliklere dönüşmesine neden olabileceğini ifade etti.
Mullaaziz aynı zamanda güneş yanıklarından korunmak için verdiği tavsiyeleri su şekilde sıraladı;
Saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarıda bulunmayın
Dışarıya çıkılması gerektiğinde geniş çeperli şapka, güneş gözlüğü, güneş koruyucu ürün kullanın
Güneş altında iken 4 saat, deniz kenarında iken 2 saat aralıklarla güneş koruyucu krem kullanın
Gölgede veya havuz/deniz içerisinde iken de güneş yanıkları oluşabileceğinden koruyucu önlemlere dikkat edin
Özellikle çocukların ve beyaz tenli kişilerin, güneş altında iken açık renkli ve kollu kıyafetler tercih etmelerine özen gösterin
Güneş ışınları kırışıklık, çil, güneş lekeleri, deri yaşlanması ve deri kanserine neden oluyor
Güneş hasarının kısa vadede güneş yanıklarına neden olduğunu söyleyen Mullaaziz, güneş ışınlarının uzun süreli maruziyette, kırışıklık, çil, güneş lekeleri, deri yaşlanması ve deri kanserlerine bile neden olduğunu belirtti. Mullaaziz, güneş hasarının ağırlıklı olarak 20 yaşından önceki dönemde oluştuğunu ve çocukluk çağındaki şiddetli güneş yanığı öyküsünün deri kanseri gelişimine yol açtığını belirterek çocukların güneşten korunmasına önem verilmesi gerektiğini ifade etti.
Bebekler ilk 6 ay güneşten uzak tutulmalı
Bebeklerin ilk 6 aylık dönemde mümkünse güneşten uzak tutulması gerektiğini de vurgulayan Mullaaziz, 6 aydan sonra 20 dakikadan uzun süreli güneş maruziyeti olacaksa kimyasal içermeyen güneş koruyucu ürün kullanılması gerektiğini ifade etti.
Bronzlaşmak Sağlıklı Değil!
Son olarak da günümüzde “Sağlıklı Bronzlaşmak” diye bir kavramın kabul görmediğini de söyleyen Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz bronzlaşmanın, estetik açıdan tercih edilse de gerçekte derinin hasar görmesi ve kendi kendini koruma mekanizması olduğunu ifade etti.

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