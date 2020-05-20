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Sağlıklı çocuk için sadece anne adaylarına değil, baba adaylarına da iş düşüyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.05.2020 15:49 | Son Güncelleme

Yakın zamanda baba olmayı mı planlıyorsunuz? Dünyaya gelmesini istediğiniz çocuğunuzun sağlığı konusunu önemsiyor musunuz? Uzmanlara göre sadece anne adayı değil, baba adayının da bu konuda yapması gerekenler var. Yaşam tarzı değişiklikleri, spor ve beslenme seçimleriyle bebeğinizin dünyaya gelmeden sağlığı konusunda sorumluluk almaya başlamanız mümkün.

Sağlıklı çocuk için sadece anne adaylarına değil, baba adaylarına da iş düşüyor

Üreme Sağlığı ve İmmunolojisi Uzmanı Dr. Murat Berksoy çiftlerin bebek sahibi olmayı düşünmeye başladıkları andan itibaren en az 3 ay hazırlık yapmaları gerektiğini belirtiyor. Bu hazırlık döneminde sadece anne adaylarının değil, baba adaylarının da sperm kalitesini artırmaya yönelik tedavileri büyük önem taşıyor. Özellikle beslenmenin önemi çok daha fazla ancak her şeyin bütün olarak ele alınmasını öneren Dr. Murat Berksoy, erkeklerde hareketliliğin ve düzenli sporun önemini vurguluyor.

BABA ADAYLARI DA GEBELİK İÇİN HAZIRLANMALI

Son yıllarda gebelik üzerine yapılan araştırmaların sonuçlarında, baba adaylarının sadece sperm üretmesinin değil, sağlıklı sperm üretmesinin önemli olduğu belirtiliyor. Baba adayının yaşının ötesinde fit ve sağlıklı olması spermin yumurtayı dölleyebilmesi, spermde DNA hasarının en aza indirgenmesi ve elde edilecek embriyo kalitesi açısından büyük önem taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamalarda da obezite sınırında olan baba adaylarında metabolik olarak çok ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Bu durum dünyaya gelecek bebeklerin ileriki yıllarında diyabet olma olasılığını tetikliyor ve ne yazık ki obeziteye eğimli olarak dünyaya gelmeleri ihtimali de artıyor.

'SAĞLIKLI BEBEKLER İÇİN SAĞLIKLI EBEVEYNLER OLMALIYIZ'

Sağlıksız olma döngüsünü kırmak bizim elimizde. Ancak bu şekilde gelecek nesilleri de doğru gen ekspresyonu, yani epigenetik ile sağlıklı olmak üzerine programlayabiliriz. Anne ve baba adaylarına ‘’Gebelik Öncesi Hazırlık Tedavi Programı’’ ile kişiye özel tedaviler planlayarak bu süreçte takip eden Dr. Murat Berksoy, anne ve baba adaylarına eşit şekilde zaman ayırarak, tıbbi anlamda tüm değerlendirmelerinin yapılması gerektiğini belirtiyor. Hem anne adayı hem de baba adayının sağlıklı beslenmesi, spor yapması ve gebelik öncesi hazırlık konusunda diğer tüm faktörleri eşit şekilde paylaşması gerektiğine değinen Dr. Berksoy, ancak bu şekilde sağlıklı bir embriyo için gerekli olan bir yumurta ve bir spermin hazırlanacağını açıklıyor.

TEKRARLAYAN DÜŞÜKLERİN ÖNÜNE GEÇMEK MÜMKÜN

Dr. Murat Berksoy gebelik öncesinde yapılacak hazırlık tedavilerinde özellikle beslenme ve sporun erkeklerin spermlerinde olabilecek DNA hasarlarını en aza indirmesi, kadınlarda yumurta kalitesini artırması sonucu sağlıklı embriyolar elde edilmesini ve bu sayede tüp bebek tedavilerinde yaşanan başarısızlıkların ve tekrarlayan düşüklerin de önüne geçilebileceğini belirtiyor. Sağlıklı bir embriyonun transfer sonrası tutunma oranlarının çok daha yüksek olduğunu belirten Dr. Berksoy, gebelik öncesi hazırlık tedavilerinin ardından tüp bebek tedavisi için hazırlanacak birçok hastasının normal yolla hamile kalabildiğini, tüp bebek tedavilerinde de başarı oranının çok yüksek olduğunu sözlerine ekliyor.


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