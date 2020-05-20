Sağlıklı çocuk için sadece anne adaylarına değil, baba adaylarına da iş düşüyor

Üreme Sağlığı ve İmmunolojisi Uzmanı Dr. Murat Berksoy çiftlerin bebek sahibi olmayı düşünmeye başladıkları andan itibaren en az 3 ay hazırlık yapmaları gerektiğini belirtiyor. Bu hazırlık döneminde sadece anne adaylarının değil, baba adaylarının da sperm kalitesini artırmaya yönelik tedavileri büyük önem taşıyor. Özellikle beslenmenin önemi çok daha fazla ancak her şeyin bütün olarak ele alınmasını öneren Dr. Murat Berksoy, erkeklerde hareketliliğin ve düzenli sporun önemini vurguluyor.

BABA ADAYLARI DA GEBELİK İÇİN HAZIRLANMALI

Son yıllarda gebelik üzerine yapılan araştırmaların sonuçlarında, baba adaylarının sadece sperm üretmesinin değil, sağlıklı sperm üretmesinin önemli olduğu belirtiliyor. Baba adayının yaşının ötesinde fit ve sağlıklı olması spermin yumurtayı dölleyebilmesi, spermde DNA hasarının en aza indirgenmesi ve elde edilecek embriyo kalitesi açısından büyük önem taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamalarda da obezite sınırında olan baba adaylarında metabolik olarak çok ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Bu durum dünyaya gelecek bebeklerin ileriki yıllarında diyabet olma olasılığını tetikliyor ve ne yazık ki obeziteye eğimli olarak dünyaya gelmeleri ihtimali de artıyor.