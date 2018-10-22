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Sağlıklı çocuklar için: Baba olmak isteyenlere üreme öncesi spor tavsiyesi

22.10.2018 08:09 | Son Güncelleme

Bilim insanları çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerin, çocuklarının sağlıklı olması için üreme öncesinde spor yapmasının gerekebileceğini söylüyor. Diabetes dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre yağlı yemekler yedirilen farelerin yavruları sağlık problemleri yaşarken egzersiz yaptırılan farelerin yavruları daha az sağlık sorunuyla karşı karşıya kalıyor.

Sağlıklı çocuklar için: Baba olmak isteyenlere üreme öncesi spor tavsiyesi

Bilim insanları çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerin, çocuklarının sağlıklı olması için üreme öncesinde spor yapmasının gerekebileceğini söylüyor.

Diabetes (diyabet) dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre yağlı yemekler yedirilen farelerin yavruları sağlık problemleri yaşarken egzersiz yaptırılan farelerin yavruları daha az sağlık sorunuyla karşı karşıya kalıyor.

Araştırmanın başında bulunan, ABD'deki Ohio Devlet Üniversitesi'nden Kristin Stanford, farelerdeki bu bulguların insanlarda da gerçekleşmesinin olası olduğunu söylüyor:

"Yetişkin erkeklerde obezitenin testosteron seviyesini azalttığını ve spermi düşürdüğünü biliyoruz."

Son dönemde gerçekleştirilen bazı araştırmalar tip 2 diyabet ile ebeveynlerin kötü beslenme alışkanlıkları arasında bağlantı olduğunu ortaya koymuştu.

Fareler üzerinde gerçekleştirilen bu araştırma ise bir grup farenin üç hafta kötü beslendiği, bir diğer grubun ise üç hafta egzersiz yaptığı, ardından da üredikleri bir deneyle başladı.

Araştırmacılar iki grubun da doğan farelerini bir yıl boyunca aynı şekilde, sağlıklı olarak besledi.

Bir yılın sonunda egzersiz yapan farelerin yavruları daha gelişmiş glikoz mekanizmasına, daha az kilo ve yağ oranına sahipti.

Yağlı beslenen farelerin yavrularındaysa glikoz intoleransı daha yüksek çıktı.

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