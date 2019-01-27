Sağlıklı diş eti nasıl olur? Diş taşı nedir, nasıl oluşur? Diş taşları temizlenmezse neler olur?

Diş eti kanaması, diş eti hastalığınız olduğunu gösterir. Sağlıklı diş eti ise kanamaz, dişlere sıkıca tutunmuştur ve gülkurusu, pembe renktedir. Genellikle insanın ten rengiyle uyum içinde bulunan diş eti rengindeki değişiklikler, zaman zaman hastalık belirtisi de olabiliyor. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, diş etleri hakkında bilgiler verdi…
SAĞLIKLI DİŞ ETLERİ NASIL OLMALI?
Diş eti kanaması, diş eti hastalığınız olduğunu gösterir. Bu hastalığın nedeni diş taşı (tartar) ve yoğun plaktır. Eğer diş eti kanaması şikâyetiniz varsa mutlaka bir diş hekimine görünmeniz gerekir.
DİŞ TAŞI NEDİR, NASIL OLUŞUR?
Dişler etkili bir şekilde fırçalanmadığında, alınan gıdalar dişler üzerinde birikir. İlk başlarda yumuşak olan bu birikintiler, tükürük içerisindeki kalsiyumun çökmesiyle taşlaşır. Diş taşı ya da tartar dediğimiz bu birikintiler, yoğun bakteri içerir ve sertleştiği için fırçalamayla çıkmaz.
DİŞ TAŞLARI TEMİZLENMEZSE NELER OLUR?
Diş taşları ya da tartar yoğun bakteri barındırır. Bu bakteriler diş eti içine nüfuz ederek diş eti hastalığına neden olur. İlk önce diş etinde şişlik ve kanama görülür. Tartar temizlenmediğinde, hastalık dişi çevreleyen kemiğe yayılır. Eriyen kemikle beraber diş eti çekilir ve diş eti çekilmesi, dişin sallanıp kaybedilmesine kadar ilerler.
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