Sağlıklı diye yiyoruz ama içi zehirden farksız! Ton balığı tehlikesine dikkat

Ton balıkları salataların, makarnaların vazgeçilmezi olarak görülüyor. Hem pratik hem de sağlıklı olduğunu düşünülen ton balıkları sıklıkla tüketiliyor. Ancak bazı ton balıkları sağlığı riske atabiliyor. Consumer Reports tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, konserve ton balığının bazı formları "öngörülemeyen" cıva sivri uçları içeriyor, bu da hamile kadınların doğmamış çocukları için risk oluşturabileceği için onu tüketmekten kaçınmaları gerektiğini gösteriyor.

BAZI ÇEŞİTLERİN CIVA ORANI ÇOK DAHA FAZLA

Kuruluş, beş markadan 10 konserve ton balığı ürününü test etti. Alınan 30 örnekte, konserve balıkların hepsinde daha yüksek cıva seviyelerine sahip olduğunu buldular.

Rapor, bazı konserve balık türlerinin, özellikle de hafif ve atlama çeşitlerinin, genellikle nispeten düşük ortalama cıva seviyelerine sahip olduğuna dikkat çekti.

Bununla birlikte, bazı çeşitler - özellikle albacore - çok daha yüksek seviyeler içerir.

BU KİŞİLERİN TON BALIĞI TÜKETİMİ RİSK OLUŞTURABİLİR

Tüketici Raporlarında Gıda Güvenliği Araştırma ve Test Direktörü James E. Rogers raporda, "Kutudan kutuya, cıva seviyeleri bir fetüsün sağlığını tehlikeye atabilecek öngörülemeyen şekillerde yükselebilir" dedi. Cıva tüketmek bebekler, çocuklar ve hamile insanlar için en riskli olanıdır. Washington Eyalet Üniversitesi tarafından yayınlanan bir gıda güvenliği makalesine göre, çocuklar için olası sağlık riskleri arasında beyin fonksiyonlarında bozulma, koku kaybı ve gelişimsel gecikmelerin yanı sıra merkezi sinir sistemi ile ilgili sorunlar ve yetişkinlerde kardiyovasküler sistem üzerindeki olası olumsuz etkiler yer alıyor.

Çalışma, FDA verilerinin "bazı bireysel ton balığı kutularındaki cıva seviyelerinde potansiyel olarak tehlikeli artışlar" gösterdiğini, hamile bireylerin "bundan tamamen uzak durması gerektiğini", bazı yetişkinler ve çocukların ise tüketimi "sınırlaması" gerektiğini belirtti.

