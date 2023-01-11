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Sağlıklı diye yiyoruz ama vücudu mahvediyor! Balığın şaşırtan zararı

11.01.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Severek tüketilen ve sağlıklı olduğu düşünülen balıklar kış aylarının vazgeçilmezi olarak görülüyor. Özellikle çocukların gelişimi için oldukça önemli olan balık tüketimi bazı durumlarda sağlık için çok büyük risk oluşturabiliyor. Kalp krizi ve felç riskini artıran o tehlikeli hastalığa sebep olabiliyor.

Sağlıklı diye yiyoruz ama vücudu mahvediyor! Balığın şaşırtan zararı

Bazı hastalıklar belirti vermeden sinsice ilerleyebiliyorlar. Yüksek tansiyon hastalığı da belirti vermeden ilerleyen ama toplumda sıklıkla görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Birçok kişi yüksek tansiyon hastası olduğunu bilmiyor. Yüksek tansiyon veya hipertansiyon, kalp krizi ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarının habercisidir. Yediğimiz birçok yiyecek yüksek tansiyona sebep olabiliyor. Balık çok sağlıklı bir yiyecek olsa da belirli bir türü tansiyonunuzu oldukça yükseltebilir.

YENİLEN BALIĞIN TÜRÜNE DİKKAT EDİN

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Çeşitli sağlık yararları ile tanınan balık, kalp sağlığınız için faydalı olan omega-3 yağ asitleri ile doludur. Kardiyovasküler sisteminiz somon veya uskumru yediğinizde sevinebilir, ancak balığın hazırlanma şekli önemlidir. Aslında, Blood Pressure UK'e göre kurutulmuş balık kan damarlarınızı yüksek tansiyon geliştirme riskine sokabilir. Kurutulmuş balık, çeşitli tat ve boyutlarda gelen popüler bir atıştırmalıktır.

TUZ ORANI ÇOK YÜKSEK

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Kurutarak koruma yöntemi balıktaki suyu uzaklaştırarak raf ömrünü uzatır. Çoğu kurutulmuş balık ürününün, yağ içeriğini düşük tutulurken proteini paketlediğine inanılmaktadır. Bununla birlikte, kurutulmuş et aynı zamanda yüksek tansiyonu olanlar için potansiyel olarak zararlı bir bileşen olan tuz içerir. Blood Pressure UK'ye göre, kurutulmuş balık "özellikle tuz bakımından yüksektir" bu da onu tüketmekten kaçınmanız veya daha düşük tuzlu bir alternatif bulmanız gerektiği anlamına gelir.

BİLİNÇSİZ TUZ TÜKETİMİ KALP HASTALIĞINA VE FELCE YOL AÇABİLİR

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Hipertansiyonun "tek ve en büyük" nedeni olarak kabul edilen tuzun hilesi, su tutmasından kaynaklanır. Yaygın baharat, vücudunuzun suyu tutmasına neden olur, bu da kanınıza fazladan su koyar ve atardamarlarınıza fazladan baskı uygular. Ayrıca, yüksek tansiyon seviyeleriniz zaten kırmızı bölgedeyse, tuz bu sorunu şiddetlendirebilir. Çok fazla tuz yemek, kalp hastalığından felce kadar uzanan daha fazla sağlık sorununa yol açabilir.

ETİKETLERİ KONTROL EDİN

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Blood Pressure UK'ye göre tuzu azaltmak, hipertansiyonu düşürmenin en basit yollarından biridir. "Tuz miktarını azaltmak haftalar içinde bile çok hızlı bir şekilde fark yaratmaya başlayacak." Uzmanlar tuz alımınızı kontrol altına almak için etiketlere bakmanızı ve 100 gram gıdada 1,5 gram veya daha fazla olan yüksek tuz içeriğine sahip gıdalardan kaçınmanızı önerir.

YAĞLI BALIKLAR SAĞLIK İÇİN OLDUKÇA FAYDALI

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Aksine, araştırmalara göre uskumru, somon ve sardalya gibi yağlı balıklar kalbinizi ve beyninizi hastalıklardan korumaya yardımcı olabilir. British Heart Foundation (BHF), taze balık etindeki omega-3 içeriğinin kan basıncı seviyenizi kontrol altında bile tutabileceğini açıklıyor. BHF şöyle paylaşıyor: "Geleneksel Akdeniz tarzı diyetin bir parçası olarak yağlı balıkları tüketmek vücudunuza hastalıklardan korunmak için en iyi şansı verecektir.

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