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Sağlıklı diyerek yiyorsunuz ama kan damarlarını tıkıyor! Tedavi edilmezse organlara hasar veriyor

20.10.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her geçen gün yediğimiz yiyeceklerin sağlık üzerindeki etkilerini öğreniyoruz. Severek yediğimiz ve sağlık için çok faydalı olduğunu düşündüğümüz yiyecekler birçok hastalığa yol açabiliyor. Bu zararlar arasında kan pıhtılaşması bulunuyor. Uzmanlar yediğimiz birçok yiyeceğin kan damarlarını tıkayabileceğini belirtiyor.

Sağlıklı diyerek yiyorsunuz ama kan damarlarını tıkıyor! Tedavi edilmezse organlara hasar veriyor

Vücüdun herhangi bir bölgesi kesildiğinde veya yaralandığında vücut bir kan pıhtısı oluşturarak kanamayı durdurur. Bu pıhtılaşmalar yaraların iyileşmesi ve kanın durması için önemlidir. Ancak kanın vücut hareket ederken pıhtılaşmaması gerekir. Atardamarlardaki kan pıhtıları felç, kalp krizi, şiddetli bacak ağrısı, yürüme zorluğu ve uzuv kaybı riskini artırabilir. Uzmanlar sağlıklı sandığımız birkaç yiyeceğin kan pıhtılaşmasına neden olduğunu belirterek uyarılarda bulunuyor.

İŞLENMİŞ VE KIRMIZI ETLERE DİKKAT

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Arterioskleroz, Tromboz ve Vasküler Biyoloji Dergisi'nde yayınlanan araştırma , et alımının bağırsak mikrobiyomunda TMAO adı verilen pıhtılaşma maddeleri üretebileceği konusunda uyardı. Bulgular, özellikle işlenmiş ve kırmızı et olmak üzere daha fazla et yemenin daha yüksek aterosklerotik kardiyovasküler hastalık riski ile bağlantılı olduğunu ileri sürdü. NHS'ye göre , arteriyel tromboz genellikle arterleri ateroskleroz olarak bilinen yağ birikintileri ile tıkanmış kişileri etkiler. Bu tortular zamanla arterlerin sertleşmesine katkıda bulunur ve bu da kan pıhtılaşması riskini artırır.

KALP SAĞLIĞI İÇİN AÇIK BİR TEHDİT OLUŞTURUYOR

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Rapor, hayvan kaynaklı gıdaların kardiyovasküler hastalık üzerindeki etkileri hakkında devam eden tartışmaları vurguladı. Konuyu aydınlatmak için araştırmacılar, kırmızı ette bol miktarda bulunan bir besin olan karnitinin bağırsak üzerindeki etkilerini incelediler. Sindirim sistemindeki trilyonlarca bakteri kırmızı eti sindirdiğinde, iltihabı ve kan pıhtılarını tetiklediği bilinen TMAO adı verilen bir iki ürün üretirler. Cleveland Clinic'teki araştırmacılar 2017'de şunları açıkladı: “TMAO, kalp sağlığı için açık bir tehdit oluşturuyor.

KALP KRİZİ VE FELÇ RİSKİNİ ARTIRIYOR

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"Önceki veriler, bileşiğin yüksek seviyelerinin kalp krizi ve felç gibi pıhtı ile ilgili olaylar için daha yüksek bir riske katkıda bulunduğunu gösterdi. Başka bir analizde, bilim adamları, yüksek kan TMAO seviyelerinin, stabil koroner arter hastalığı olan 2235 hastadan oluşan bir grupta daha yüksek erken ölüm oranları ile ilişkili olduğunu gösterdi. “Daha yüksek kan TMAO seviyelerine sahip olanlar, sonraki beş yıl içinde herhangi bir nedenden ölme riski dört kat daha fazlaydı.”

YUMURTA SARISI DA RİSK OLUŞTURUYOR

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Circulation'da yayınlanan bulgular , kolin takviyesi verilen, yarısı et yiyen ve geri kalanı vejeteryan olan insanlar üzerinde yaptıkları çalışmalardan ortaya çıktı.
İki ay sonra gruptaki TMAO seviyeleri on kat arttı ve kan trombositlerinin bir araya toplanma eğilimi orantılı olarak arttı. Harvard Halk Sağlığı Okulu şöyle açıklıyor: “Kolinden zengin gıdalar -karaciğer, yumurta sarısı ve kırmızı et- doymuş yağda daha yüksek olma eğiliminde olsa da, kolin ayrıca somon, morina, tilapia, tavuk göğsü ve baklagiller gibi gıdalarda da bulunabilir."

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