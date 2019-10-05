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"Sağlıklı gıdaya ulaşmak için tohumun önemi çok büyüktür"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 17:42 | Son Güncelleme

Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal: -"Sağlıklı gıdaya ulaşmak için tohumun önemi çok büyüktür. Özellikle atalarımızın, ninelerimizin zamanından kalma tohumların önemini ve değerlerini çok iyi biliyoruz"

SİNOP (AA) - Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, "Sağlıklı gıdaya ulaşmak için tohumun önemi çok büyüktür. Özellikle atalarımızın, ninelerimizin zamanından kalma tohumların önemini ve değerlerini çok iyi biliyoruz." dedi.

Koçal, Sinop Belediyesinde düzenlenen "Tohumdan Sofraya Gıda Güvenliği" konulu panelde yaptığı konuşmada, tüketicinin güvenilir gıdayla beslenmesinin evrensel bir hak olduğunu söyledi.

Tüketicilerin güvenli gıda konusunda bilinçlenmesini amaçladıklarını ifade eden Koçal, "Doyuyoruz ama beslenebiliyor muyuz?" sorusuna cevap aranması gerektiğini belirtti.

Koçal, besin değeri yüksek, kaliteli ve ucuz gıdayla beslenmenin tüketicinin en doğal hakkı olduğunu vurgulayarak "Ancak günümüzde özellikle kimyasal katkılarla raf ömrünü uzatan endüstriyel gıdalarla doyuyoruz ancak beslenemediğimizi görüyoruz. Sağlıklı gıdaya ulaşmak için tohumun önemi çok büyüktür. Özellikle atalarımızın, ninelerimizin zamanından kalma tohumların önemini ve değerlerini çok iyi biliyoruz." dedi.

Dünyada bir tarafın açlıkla, diğer tarafın ise obeziteyle mücadele ettiğine dikkati çeken Koçal, şöyle konuştu:

"Bunların arkasında sağlıksız bir beslenmeyi görüyoruz. Diğer taraftan tüketici gıda alırken üzerindeki etiketi okumaktan yoksun veya okumuyor. Yani bir gıda ürünü veya paketi alırken içindekilerin ve içeriğinin ne anlama geldiğini, katkılarının tüketici sağlığına zararlarının ne olduğu konusunda bilinçsiz şekilde hareket ediyor. Hatta her paket üzerinde imalat ve son tüketim tarihi bulunmasına rağmen bazı tüketicilerimiz maalesef bu tarihlere dikkat etmiyor. Tüketici sağlığı açısından, sağlıklı gıdayla buluşması açısından bu tarihlere özellikle çok dikkat etmemiz gerekiyor."

Koçal, çocukların dengeli ve sağlıklı beslenmesi ve toplumun güvenli gıda konusunda bilinçlenmesi için tüm kesimlere görevler düştüğünü vurguladı.

Tüketici Koruma Derneği Sinop Şubesi Neslihan Şahin de tüketici haklarının korunması ve geliştirilmesini sağlamayı amaçladıklarını dile getirerek tüketici bilinci oluşturmak, tüketicilerin kendilerini koruyabilecek düzeye gelmelerini sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini kaydetti.

Panele, Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Sönmez, Tarım İl Müdürlüğü Tohum Şube Müdürü Yakup Yüzbaşı, Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kapıkıran, sivil toplum kuruşlarının temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

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