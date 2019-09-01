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Sağlıklı Hayat Merkezi, yaşam için umut oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 12:33 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sağlıklı Hayat Merkezleri'nden biri de İzmit'te hizmet veriyor.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sağlıklı Hayat Merkezleri'nden biri de İzmit'te hizmet veriyor. Akçakocabey Sağlıklı Hayat Merkezi'nde kanser taramasından, diyetisyene, sigarayı bırakma polikliniğinden, çocuk gelişimi uzmanına kadar birçok hizmet, ücretsiz olarak sunuluyor.

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan Akçakocabey Sağlıklı Hayat Merkezi, birinci basamak sağlık kuruluşu olarak hizmet veriyor. Bünyesindeki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Birimi (KETEM) ile vatandaşların kansere karşı bilinçlenmesi için önemli rol oynayan Akçakocabey Sağlıklı Hayat Merkezi’nde, bunun yanında birçok hizmet de ücretsiz olarak vatandaşlara sunuluyor. Zayıflamak veya kilo almak isteyenler için diyetisyen hizmetinden, Alo 171 hattı ile entegre çalışan Sigarayı Bırakma Polikliniği’ne, çocukları hakkında endişelenenler için çocuk gelişimi uzmanından, diş hastalıklarını tespit ederek ilgili hastanelere yönlendiren Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Birimi’ne kadar bir çok hizmetin verildiği merkez sadece hasta olan vatandaşların tedavi görmesini değil, herhangi bir hastalığı olmayan kişilerin de sağlıklı bir şekilde yaşamına devam etmesini amaçlıyor.

Akçakocabey Sağlıklı Hayat Merkezi’nde verilen hizmetleri anlatan Dr. Işın Bilginer, "Sağlıklı Hayat Merkezleri, sağlığı korumaya yönelik, sağlıklı hayatı teşvik etmek amacıyla, sağlığa yönelik risklerden bireyi ve toplumu korumak ve birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirerek desteklemek amaçlı kurulmuş merkezler. Bu hizmetleri açacak olursak, kadın ve üreme sağlığı hizmetleri gibi bilgilendirme sınıfları, fizyoterapi, fiziksel aktivite danışmanlığı hizmetleri, sigarayı bıraktırma polikliniğimiz mevcut. Diyetisyenimiz var, çocuk gelişimi ve ergen danışmanlığı birimimiz var. Yine Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi bizim kurumumuz bünyesinde. Sağlıklı Hayat Merkezi’ne sadece hastalar değil, hasta ve sağlıklı tüm bireyler başvurabilir. Buradaki tüm hizmetlerimiz ücretsiz. Özellikle kanser taramalarında, kanser erken tanınırsa, erken teşhis edilirse tedavisi çok kolay olan, kişinin yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürmesine vesile olan bir hastalık. Dolayısıyla kanseri erken tanırsak tedavi maliyetlerimiz çok düşerken yaşam şansımız da çok artıyor. Kanserde erken tanı hayat kurtarır" dedi.

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