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Sağlıklı hayatın anahtarı: Anne sütü

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.10.2019 13:02 | Son Güncelleme

Beslenme ve Diyet Uzmanı İrem Tuğçe Korkut, bebeğin ileri ki hayatında da sağlıklı bir birey olmasının temelinin anne sütüyle atıldığını ifade ederek, anne sütü içerdiği temel besinler, antikorlar ve diğer faktörlerle bebeğin ilk 6 ayda ihtiyaç duyduğu bütün gerekli besin ihtiyaçlarını tek başına karşıladığını ifade etti.1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası nedeniyle Beslenme ve Diyet Uzmanı İrem Tuğçe Korkut, anne sütünün faydalarını anlattı.

Sağlıklı hayatın anahtarı: Anne sütü

Beslenme ve Diyet Uzmanı İrem Tuğçe Korkut, bebeğin ileri ki hayatında da sağlıklı bir birey olmasının temelinin anne sütüyle atıldığını ifade ederek, anne sütü içerdiği temel besinler, antikorlar ve diğer faktörlerle bebeğin ilk 6 ayda ihtiyaç duyduğu bütün gerekli besin ihtiyaçlarını tek başına karşıladığını ifade etti.
1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası nedeniyle Beslenme ve Diyet Uzmanı İrem Tuğçe Korkut, anne sütünün faydalarını anlattı. Korkut, anne sütünün anne sütünün eşsiz ve gıda sektöründe üretilmesi mümkün olmayan bir besin olduğuna dikkat çekerek, "Anne sütü, bebeğin gelişim ayına göre, bebeğin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde değişir. Örneğin doğumun ilk 5 gününde salgılanan süte kolostrum denir. Koyu sarı renge sahip kolostrum; yüksek protein, düşük yağ içeriğine sahiptir" dedi.
Korkut, "Bebeğin bağışıklık sistemini geliştirecek çinko, sodyum, potasyum, büyüme faktörleri ve enfeksiyonlardan koruyan antikorlar içerir. Kolostrum için, yeni doğanın ilk aşısı diyebiliriz. Bebeğin ileri ki yaşlarında birçok hastalıktan korunmasını sağlar. 5’inci günden sonra salgılanan anne sütüne, geçiş sütü denir. Bu süt henüz olgunlaşmamıştır, yağ oranı kolostruma göre biraz daha yüksektir ve zamanla olgun süt salgılanmaya başlar" şeklinde konuştu.
3’üncü haftanın sonunda anne sütünün olgunlaştığını kaydeden Korkut, "Olgun sütün, yüzde 55’i yağ, yüzde 37’si karbonhidrat ve yüzde 8’i proteindir. Anne sütünde temel karbonhidrat laktozdur. Anne sütü, bağırsaklardaki iyi bağırsak bakterilerinin oluşumunu da hızlandırır. Bebeğin ileri ki yaşlarında, sağlıklı bir bağırsak mikrobiyotasına sahip olmasında temel etkendir. Anne sütündeki yağlar; sağlıklı yağların doğru orantısına sahiptir. Bu sağlıklı temel yağ asitleri; myelin membranın (sinirlerin etrafındaki koruyucu kılıf) oluşmasını sağlar. Yani, bebeklerin sinir sisteminin gelişmesinde önemlidir" diye aktardı.
Anne sütünde bulunan uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitlerinin bebeğin beyin ve görme fonksiyonu gelişimi için çok önemli olduğunun altını çizen Medical Park İzmir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı İrem Tuğçe Korkut, "Anne sütünün doğal bir vitamin dengesi vardır. A, B, C ve E vitaminlerini içerir. Anne sütündeki vitaminler ve enzimler bebekte iltihabi olayların gelişimini de engeller. Bebek, ilk 6 ay boyunca sadece anne sütü almalıdır. Bu dönemde anne sütü almak, bebeğin sağlıklı bir metabolizmaya sahip olmasında önemlidir. Anne sütü ile beslenmenin, yetişkinlik döneminde oluşabilecek birçok hastalıktan korunmasında etken olduğu, yapılan birçok çalışmayla kanıtlanmıştır. Altı aydan sonra, bebeğin gelişimi için ihtiyaçları anne sütü tek başına karşılamayacağı için ek besine geçilmelidir."

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