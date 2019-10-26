Sağlıklı Kentler Birliği Sandıklı’da toplandı

Sağlıklı Kentler Birliği 32. Olağan Meclis Toplantısı, Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Hüdai Kaplıcalarında bulunan termal bir otelde gerçekleştirilen Sağlıklı Kentler Birliği’nin 2020 performans programı ve 2021 - 2022 yılı bütçelerinin görüşülmesi ile başlayan organizasyon, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Konferansı ile devam etti. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği olarak Afyonkarahisar’ın termali ile ünlü Sandıklı ilçesine misafir olduklarını belirten Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Alinur Aktaş 32. Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları hakkında da 74 üye belediyesine temsilcilerine konferans düzenlendiğini belirten Aktaş, “Konu sağlık olunca, biz tüm şehirleri ilgilendirdiğini düşünüyoruz. Tüm şehirlerin sağlıkla ilgili bir parçasının olduğunu düşünüyoruz. Şehrin de sağlığının takibi tedavisi ve iyileştirilmesi noktasında belediye başkanlarının, yerel yöneticilerin ve meclis üyelerinin şehirlerin doktoru olarak düşünüyoruz. Bu manada bugün meclis toplantımızı, encümen toplantımızı gerçekleştirdik. Hafta sonu da burada arkadaşlarımız ile bir araya gelerek tecrübe paylaşımı yapıyoruz. 17 - 19 Nisan bir sonraki toplantımızı Edirne’de gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki yıldan itibarende para ödüllü konulu yarışmalar düzenleyeceğiz. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza ve tüm üye belediyelerimize teşekkür ediyorum. Şehirler bizim, ülke bizim. Daha güzel yarınlar için, daha sağlıklı yaşanabilir şehirler için hep beraber yapacağımız çok şey var. Bunun ortağı olduğu ve bunun tecrübelerinin paylaşıldığı ve Dünya Sağlık Örgütüne üyelikle de bunun taçlandırıldığı bu organizasyonlara tüm belediyelerimizi davet ettiğimizi bir kez daha hatırlatıyorum” dedi.

Toplantıya ev sahipliği yapmaktan son derece mutlu olduğunu ifade eden Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, “Bugün güzel ilçemiz Sandıklı’mızda ülkemizin en önemli birlikleri olan belediyelerimizin, sağlıklı yaşam standartlarını artırması yönünde kurulan Sağlıklı Kentler Birliğinin toplantısın gerçekleştirmiş oluyoruz. Bugün başta birlik başkanımız Alinur Aktaş olmak üzere belediye başkanlarımızı ve meclis üyelerimizi burada misafir ediyoruz. Sürdürülebilir bir 2030 vizyonu için bu çalıştayın önemli bir aşamasının Sandıklı’da olması bizim için çok önemli. Çünkü jeotermalin kaynaklarının merkezi olan ve jeotermal ile ilgili yapılan çalışmalarla hem ülkemize hem de dünya çapında model olan Sandıklı’mızda bu çalışmalara ev sahipliği yapmak bizleri ziyadesi ile onurlandırmıştır. Toplantımızın hayırlara vesile olması diliyor. Daha güzel yatırımlar, daha güzel projeler, daha güzel toplantılar ve daha güzel yatırımlar ile hep birlikte olmak ümidiyle teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

