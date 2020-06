Sağlıklı Kilo Vermek için Edinilmesi Gereken 10 Alışkanlık

Spor yaparak kalori ve yağ yakarsınız. Ama aynı zamanda kas da yaparsınız ve bu metabolizmayı hızlandırır. Kilo vermeye çalışanlar genellikle, yakılan kalori miktarını abartır, alınan kaloriyi azaltırlar, ancak bu bir hatadır. Egzersiz yapmaya başladığınızda, vücudunuz açlık sinyallerini hızlandırır. Eğer gayretli değilseniz, yaktığınız tüm kalori ve yağı geri kazanırsınız. Bu yüzden en doğrusu, her biri 250-400 kalori yakımını sağlayan, haftada 3-5 kardiyo seansı yapmanızdır. Aşağıdaki iki kardiyo yöntemini dengeleyerek uygulamayı yeni yeme alışkanlıklarınızın yanına eklediğinizde, sağlıklı zayıflama konusundaki en önemli adımı atmış olursunuz.

Gün boyunca protein tüketen insanların kolay kilo verdiğine dair araştırmalar bulunmaktadır. Kırmızı et, beyaz et ve deniz ürünlerinin yanı sıra, fasulye, mercimek, yumurta, soya peyniri ve yoğurt rahatlıkla tüketebileceğiniz besinler. Her öğünde mutlaka sebze veya küçük bir meyve yemeyi ihmal etmemek de zayıflama yöntemlerinin değişmez kuralıdır.

Ayrıca metabolizmayı hızlandıracak bitki çayları içeriğimizi de inceleyebilirsiniz.

4. Her açlık hissine cevap vermeyin

Öfkeli, endişeli, yorgun, yalnız veya can sıkıntısı içindeyken açlık hissetmek, en büyük yanılgılardan biridir. Yemek yeme isteğini hissettiğinizde kendinize gerçekten aç olup olmadığınızı sorun. Cevaptan emin değilseniz, uygulayabileceğiniz bir elma testimiz var: Eğer gerçekten açsanız, bir elma lezzetli görünür, görünmüyorsa başka bir neden var demektir. Ve eğer sorun açlık değilse, yemek çözüm değildir. Bulunduğunuz mekanı değiştirmek, evdeyseniz çıkmak, bir arkadaşı aramak, spor salonuna veya yüzmeye gitmek veya bir film seyretmek de duygusal açlığınız konusunda işe yarayacaktır.