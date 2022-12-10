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Sağlıklı kilo vermenin olmazsa olmazı...

10.12.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beslenmeyi sadece doymak olarak düşünmemek gerekiyor. Sadece doymak için, besin içeriklerini düşünmeden beslendiğinizde aslında tam olarak sağlıklı beslenmemiş oluyorsunuz. Beslenmek, hücresel boyutta beslenmeyi gerektiriyor. Eğer sağlıklı beslenmeyi yaşam standardı haline getirmek istiyorsak, sevdiğimiz yiyeceklerden yola çıkarak ve kendimize uygun şekilde beslenmemiz gerekiyor.

Sizin iş durumunuz nasılsa hayat akışınız nasılsa buna göre beslenmeniz gerekiyor. İlk olarak diyet kelimesini kafamızdan çıkarmamız gerekiyor. Yani siz bunu ömür boyu uygulayacağınız için bunu diyet gözüyle baktığınızda daha kısa süreli hareket etmiş olursunuz. Oysa sizin sağlıklı beslenme yaşam biçiminiz olmalı.

İkinci olarak da kalori hesabı yapmayın çünkü bazen kalori hesabına o kadar çok takılıyorsunuz ki içerisindeki besin değerini ihmal ediyorsunuz. Önemli olan oradaki vitaminler, mineraller ortadan kalkmış oluyor. Diyetisyen Gülçin Işık, sağlıklı beslenmenin önemini ve nasıl yaşam biçimi olarak sürdürüleceğini sizler için anlatıyor.

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