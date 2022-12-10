Sağlıklı kilo vermenin olmazsa olmazı...

Sizin iş durumunuz nasılsa hayat akışınız nasılsa buna göre beslenmeniz gerekiyor. İlk olarak diyet kelimesini kafamızdan çıkarmamız gerekiyor. Yani siz bunu ömür boyu uygulayacağınız için bunu diyet gözüyle baktığınızda daha kısa süreli hareket etmiş olursunuz. Oysa sizin sağlıklı beslenme yaşam biçiminiz olmalı.

İkinci olarak da kalori hesabı yapmayın çünkü bazen kalori hesabına o kadar çok takılıyorsunuz ki içerisindeki besin değerini ihmal ediyorsunuz. Önemli olan oradaki vitaminler, mineraller ortadan kalkmış oluyor. Diyetisyen Gülçin Işık, sağlıklı beslenmenin önemini ve nasıl yaşam biçimi olarak sürdürüleceğini sizler için anlatıyor.

