Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması'nda genç yeteneklere ödül

"Bu, kaybedeni olmayan bir yarışma. Aslında insan kaybetmemek için yapılan bir yarışma. Daha çok can, gönül kazanmak için yapılan bir çalışma. Bu yönüyle çok kıymetli. Biz de bütün arkadaşlarımızla birlikte bu yarışmanın duyurulmasına, çocuklarımızın, öğretmenlerimizin hep birlikte bu sürecin içinde olmasına çok gayret ettik. Bundan sonraki yıllarda bu gayreti, ortaklığı çok daha artırarak devam edeceğimize inanıyorum. İnşallah bundan sonraki senelerde bu farkındalığı toplumun tüm katmanlarına yayarken okul dediğimiz özel çevrede gerçekten bu tür özel çalışmaların çok daha karşılık bulmasını sağlamaya gayret edeceğiz. Yeşilay bu konuda topluma öncülük eden çok önemli bir kurum."

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Yeşilay iş birliğiyle Türkiye'deki tüm ilk, ortaokul ve liselerde uygulamaya geçirilen ve İstanbul ayağı sonuçlanan "9. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasının ödülleri, törenle sahiplerine verildi.

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Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık da Yeşilay'ın farkındalık ve duyarlılık oluşturan faaliyetlerinin artarak süreceğini söyledi.

Işık, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğüne, projeye sunduğu katkı nedeniyle teşekkür ederek, "Bu tarz yarışmaların aslında kaybedeni ya da kazananı yok. Çünkü burada aslolan, o çocukların hayatına girebilmek, gündemlerini oluşturabilmek." dedi.

İlkokulda bir yarışmaya gönderdiği kompozisyona istinaden verilen mansiyon ödülünü halen sakladığını anlatan Işık, "Benim için çok önemli. Belki de okulu bu kadar sevmemde önemli bir sebepti. Dolayısıyla çocukların bugünden hayatına girmek, aslında onların gündemini oluşturabilmek, bağımlılıklarla ilgili herhangi bir konuda bir şey düşünmelerini, bir şey yapmalarını sağlayabilmek bence bu yarışmaların en büyük başarısı." ifadelerini kullandı.

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Konuşmaların ardından İstanbul'da görsel kategoride 8 bin 218, edebi kategoride ise 4 bin 765 eser için başvuru yapılan yarışmada birinciliğe hak kazanan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ödülleri Levent Yazıcı ve Sultan Işık tarafından takdim edildi.