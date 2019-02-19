HABER

Sağlıklı nesiller için okul önünde meyve ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 19:09 | Son Güncelleme

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr.

Sağlıklı nesiller için okul önünde meyve ikramı

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, çocukların sağlıklı bir şekilde beslenmelerine dikkat çekmek için ilkokulun önünde çocuklara meyve dağıttı.

Avcılar’da seçim çalışmalarını yürüten AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, sağlıklı nesillere dikkat çekmek için ilkokul öğrencilerine meyve dağıttı. Yeni nesillerin sağlıklı beslenmesinin önemli olduğunu ifade eden Ulusoy, elma ve mandalina dağıttı. Ulusoy, “İstikbalimizin ve istiklalimiz teminatı çocuklarımız onlar bizim her şeyimiz. Dedik ki bugün okullarımızda çocuklarımıza meyve dağıtalım. Meyve yiyerek büyüsünler. Bir farkındalık oluşturmak için böyle bir şey yaptık. Çokta güzel tepkiler aldık. Ben bir doktor olarak sağlıklı nesiller diyorum. Mandalina ve elma ikram ettik. Farkındalık olsun. Kendi çocuklarıma da bunu uyguluyorum. Sağlıklı besinler diyoruz” dedi.

Sağlıklı nesiller için okul önünde meyve ikramı

Burası Doğu'nun Ihlara Vadisi! Gören büyüleniyorBurası Doğu'nun Ihlara Vadisi! Gören büyüleniyor
Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar! Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı , dev çukurla karşılaştı!

Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı , dev çukurla karşılaştı!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Başvurmayanın parası yanacak

Başvurmayanın parası yanacak

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'PKK, terörist başı Öcalan'ı dışlıyor'

'PKK, terörist başı Öcalan'ı dışlıyor'

Afrin şehidi Erzurum'da, gözyaşları ve dualarla uğurlandı

'Şehit olursam medyaya verirsin' demişti! En acı veda!

Üniversiteli Zülal cinayetinde, sanığın cezai ehliyeti tam raporu

Kız arkadaşını kılıçla öldürmüştü! Beklenen rapor geldi!

Yanarak ölen Cemal bebek toprağa verildi

Yürek yakan kare! Daha 2 aylıktı...

İzmir’de CHP Buca adayı değiştirildi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

Kocaeli'de su isteyerek evine girdiği yaşlı kadını dövüp, gasbeden zanlı yakalandı

Yaşlı kadına iğrenç saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.