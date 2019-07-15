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Sağlıklı Tercihler Bunama Riskini Azaltabilir

15.07.2019 22:40 | Son Güncelleme

Sağlıklı bir hayat tarzı, riskli genleri taşıyor olsanız bile, Alzheimer ve bunama riskini azaltabilir

Sağlıklı Tercihler Bunama Riskini Azaltabilir

Sağlıklı bir hayat tarzı, riskli genleri taşıyor olsanız bile, Alzheimer ve bunama riskini azaltabilir.

İngiltere’de Exeter Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 8 yıllık geniş çaplı araştırması, kişilerin genetik riski ne olursa olsun iyi bir beslenme, yeterli egzersiz, az alkol tüketimi ve sigara içmeyerek bunama olasılığını azaltabileceğini ortaya koydu. Araştırmada yüksek genetik risk ve sağlıksız alışkanlıkları olanların, düşük genetik risk ve iyi alışkanlıklara sahip kişilere göre üç kat daha fazla bunama tehlikesiyle karşı karşıya oldukları da belirtildi.

Araştırmacılar İngiltere’nin genetik bankası olan Biobank’tan 60 yaş üstü hiç bunama belirtisi göstermeyen 200 bin kişinin DNA’sını inceledi. Bu kişiler bunamaya etki eden onlarca genetic-k mutasyona göre yüksek, orta ve az risk altında olanlar şeklinde sınıflandırıldı. Yaşam stiline bağlı olarak da gruplandırma yapıldı.

Sekiz yılın sonunda yüksek riskli ve sağlıksız hayat tarzına sahip olanların yüzde 1,8’inde bunama başladı. Genetik riski düşük olan ve sağlıklı tercihler yapanlardaysa bu oran yüzde 0,6 oldu.

Yüksek genetik risk taşıyanlardansa sağlıklı yaşayanların yüzde birinde bunama gelişirken, sağlıksız yaşayanlarda bu oran yüzde 2 olarak belirlendi.

Ancak araştırmacıların incelediği genetik mutasyonlar sadece Avrupa kökenli olanlara ait. Yani bu verilerin farklı ırk ya da etnisiteler için geçerli olup olmadığı bilinmiyor.

Dünya çapında yaklaşık 50 milyon kişinin bunamadan mustarip olduğu tahmin ediliyor. Alzheimer, bunamanın en yaygın şekli.

Daha önce de İsveç ve Finlandiya’da yürütülen bir araştırma, sağlıklı beslenme ile akıl sağlığı arasındaki bağlantıyı ortaya koymuştu. Alzheimer Derneği benzer bir araştırmanın ABD’de yapılması için harekete geçti.

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