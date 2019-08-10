Sağlıklı toplum için ilk adım anne sütü

DUYGU YENER - Yeni doğan her bebeğin doğumdan sonraki ilk bir saat içinde emzirilmesi, ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmesi ve 2 yaşına kadar anne sütü almaya devam etmesi durumunda, dünyada her yıl yaklaşık olarak 1 milyon 500 çocuğun hayatının kurtarılacağı belirtildi.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de bebek ve çocuk sağlığına yönelik olarak hatalı anne sütü uygulamalarının önlenmesi, emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesine yönelik olarak, "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları" programı yürütülüyor.

Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları programı çerçevesinde, Türkiye genelinde gebelik döneminden itibaren başlanarak annelerin, ilk 6 ay sadece anne sütü, sonrasında da uygun tamamlayıcı beslenme ile beraber 2 yaş ve ötesine kadar bebeklerini emzirmeleri öngörülüyor. Yürütülen programa ve Türkiye'nin 1991'de kabul ettiği Anne Sütü Muadillerinin Pazarlanmasına ilişkin Uluslararası Yasa'ya göre, bebeklere 6 ayını doldurana kadar anne sütü dışında su dahil hiçbir yiyecek ve içecek önerilmiyor. Anne sütü yerine kullanılabilecek ürünlerin reklamına ve bu ürünlerin örnekleri veya kullanılan malzemelerin serbest bir şekilde dağıtılmasına da izin verilmiyor.