HABER

"Sağlıklı uyku için açık havada yürüyün"

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.10.2019 11:07 | Son Güncelleme

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan: - "Mevsim değişikliğinde uyku düzenini devam ettirmek için hava soğuk olsa da öğle saatlerinde açık havada kısa yürüyüşler yapılmalıdır" - "Oksijen hem vücudun zindeliğini sağlamak hem de sağlıklı uyku için çok önemli. Kış aylarında bile sıkı giyindikten sonra kısa yürüyüşler gerçekleştirmeliyiz"

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, mevsim değişikliğinde uyku düzenini devam ettirmek için hava soğuk olsa da öğle saatlerinde açık havada kısa yürüyüşler yapılmasını önerdi.

Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde görevli Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevsim değişikliklerinin tüm canlılarda olduğu gibi insanlarda da hem metabolizma hem de uyku bozukluklarına neden olduğunu söyledi.

Özellikle kış mevsimine yaklaşılan bugünlerde, insanların güneş ışığına daha az maruz kaldığını anlatan Fidan, şunları kaydetti:

"Böylece D vitamini sentezinde problemler yaşanıyor. Bu da mutluluk hormonu ve uyku hormonu olarak adlandırılan melatoninin salgılanmasında azalmaya ve değişikliklere yol açıyor. Sıcaklıktaki değişiklik de uyku düzeninde bozukluğa neden oluyor. Sıcaklık değişiklikleriyle alerjen miktarı ve çeşidi değişiyor. Yaz ve bahar aylarında görülen polen alerjisi kış aylarında akar alerjisine dönüşüyor. Ev akarı alerjisine karşı tedbir alınmalıdır. Mevsim değişikliklerine bağlı olarak duygu durum değişiklikleri oluşuyor. Uykuya düşkünlük, beslenme problemleri gibi sıkıntılar yaşanabiliyor."

- "Mevsime uygun giyinmek gerekir"

Fidan, gündüzün kısalmaya başladığı, karanlık dönemin daha uzun olduğu günlerin, uyku bozuklukları bakımından risk oluşturduğuna dikkati çekti.

Sonbaharda uyku düzeniyle ilgili tavsiyelerde bulunan Fidan, "Mevsim değişikliğinde uyku düzenini devam ettirmek için hava soğuk olsa da öğle saatlerinde açık havada kısa yürüyüşler yapılmalıdır. Bu faydalı olacaktır. Oksijen hem vücudun zindeliğini sağlamak hem de sağlıklı uyku için çok önemli. Kış aylarında bile sıkı giyindikten sonra kısa yürüyüşler gerçekleştirmeliyiz." diye konuştu.

Doç. Dr. Vural Fidan, uyku sırasında mevsime uygun giyinilmesi, oda sıcaklığının da 15 ila 18 derece olması gerektiğine işaret eden Fidan, "Alerjenlerden kurtulmak için öğle saatlerinde ev ve iş yerlerinin havalandırılmasını öneriyoruz. Duygu durum bozukluğunda profesyonel destek alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

PARTNERŞeyma Subaşı'ndan 'ikinci çocuk' sinyali! Şeyma Subaşı'ndan 'ikinci çocuk' sinyali!
Felçli hastanın daralan üç beyin damarı ameliyatsız açıldıFelçli hastanın daralan üç beyin damarı ameliyatsız açıldı
(Özel) Okul öncesi çocukları için sağlıklı beslenme tüyoları(Özel) Okul öncesi çocukları için sağlıklı beslenme tüyoları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir mevsim oksijen TUTDER uyku Vural Fidan yürüyüş

En Çok Okunan Haberler

Ülke karıştı! Olağanüstü hal ilan edildi

Ülke karıştı! Olağanüstü hal ilan edildi

Abdullah Avcı maç sonu patladı! Olay sözler

Abdullah Avcı maç sonu patladı! Olay sözler

Belgesi olmayan bu işleri yapamayacak

Belgesi olmayan bu işleri yapamayacak

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

Kritik atama kararları Resmi Gazete'de!

Kritik atama kararları Resmi Gazete'de!

Uyuşturucu bağımlısı gencin tüyler ürperten itirafları! 'Evin eşyalarını satıyorum, annem bana dayanamıyor'

Uyuşturucu bağımlısı gencin tüyler ürperten itirafları! 'Evin eşyalarını satıyorum, annem bana dayanamıyor'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Bakan duyurdu! 731 milyon liralık iyileştirme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.