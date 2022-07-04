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Sağlıklı ve dinç yaşlanmanın yolu çok basit

04.07.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşlılık yaşamın doğal olarak ilerleyen süreçleri arasında yer alıyor. Yaşlılık vücudu ve sağlığı birçok açıdan etkiliyor. Yaşlılığın etkilerini azaltmak ve daha sağlıklı yaşlanmak için yaşam alışkanlıklarına dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar sağlıklı yaşlılık için hareketsiz yaşamdan uzak durulması gerektiğini belirtiyor.

Sağlıklı ve dinç yaşlanmanın yolu çok basit

Yaşlılık birçok hastalığa sebep olabiliyor. Daha sağlıklı yaşlanmak adına gençken yaşam alışkanlıklarına dikkat etmek büyük önem taşıyor. Fiziksel aktivite yapmak sağlıklı yaşlanmanın zeminini oluşturuyor. Özellikle 40 yaşından sonra vücuttaki kas kitlesinin azaldığına dikkat çeken Prof. Dr. Cem Coşkun Avcı, “Gün aşırı yapılan spor her yaşta olduğu gibi ileri yaşta da sağlık açısından faydalıdır. Spor yapan yaşlıların kas kitlelerinde kayıp olmadığı için diyabet, kalp damar hastalıkları gibi metabolik hastalıklardan da korunma mümkün. Kişinin yaşına ve durumuna uygun yapılan sporun eklem hastalıklarına hatta Alzheimer’a karşı dahi koruyuculuğu bulunuyor” dedi.

SPOR YAPMAK KALP DAMAR HASTALIKLARINDAN KORUYOR

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Prof. Dr. Cem Coşkun Avcı, ileri yaştaki hastaların spor yaparak yaşam kalitelerini artırabileceklerine dikkat çekti. Prof. Dr. Cem Coşkun Avcı, çocuklarda olduğu gibi yaşlılarda da sporun çok faydalı olduğunu belirterek, “Özellikle 40 yaşından sonra vücutta negatif bir denge oluşuyor ve kas kitlesi azalmaya başlıyor. Kemik yoğunluğu, kemik miktarı ve kadınlarda da özellikle menopoz ile bu süreç hızlanıyor. Bu durumda sporun, iskelet sisteminde kas kitlesine ve kemik kitlesine büyük faydası var. Spor yapan yaşlıların kas kitlelerinde kayıp olmuyor. Kas kitlelerini koruyunca bedensel sağlığımızı da korumuş oluyoruz. Çünkü orta yaştan sonra gelişen diyabet ve kalp damar hastalıkları gibi birçok hastalığın sebebi de kas kitlesinin azalmasıdır. Spor kas kitlesini koruduğu için insanı metabolik hastalıklardan da kalp damar hastalıklarından da korumuş oluyor. Yani iskelet sisteminde kemik erimesini engelleyip ve kas kitlesini korurken metabolik olarak birçok rahatsızlığa da engel oluyor” dedi.

SPOR YAŞA VE SAĞLIK DURUMUNA GÖRE YAPILMALI

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Eklem sağlığı için sakatlayıcı sporlardan uzak durulması gerektiğine değinen Prof. Dr. Avcı, şöyle devam etti: "Kişinin yaşına ve sağlık durumuna uygun yapılacak sporun eklem sağlığına da çok büyük katkıları oluyor. Eklemlerimiz hareketli oldukça kıkırdaklarımız daha sağlıklı oluyor. Ayrıca kilodan da korunmuş olduğumuz için sporun kilo kontrolü ve eklem sağlığı üzerinde direkt bir etkisi oluyor. Özellikle ileri yaşlarda düşme çok büyük bir problemdir, düşme sonucunda birçok hastada kalça kırığı, omurga kırığı ya da başka kırıklar oluşabilir. Bazen ileri yaştaki hastalarda bu durum hayatı tehdit eder hale geliyor. O yüzden egzersizin yaşlılarda düşme riskini azaltıcı etkisi de var. Ayrıca metabolik anlamda da sporun faydası olduğu için diyabet ve bununla ilgili komplikasyonlardan da korumuş oluyor. Bilişsel fonksiyonları korunmasında etkili unutkanlığı engelliyor. Alzheimer hastalığından dahi koruyucu etkisi var. Yani egzersiz yaşlıların beyin sağlığını da korumuş oluyor. Ruhsal ve bilişsel fonksiyonlar üzerinde son derece olumlu etkileri var".

HAFTADA EN AZ 3 GÜN YÜRÜYÜŞ YAPILMALI

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Prof. Dr. Avcı, ileri yaşta düzenli egzersiz yapılmasını tavsiye ederek, şu bilgileri verdi: "İleri yaş için egzersiz her gün veya gün aşırı vücudu çok yormayacak şekilde yapılmalıdır. Bunun içinde mutlaka haftada en az 3 gün basit olan kardiyo egzersizleri veya yürüyüş yapılması gerekiyor. Etkili olması için süre ve sıklık kişiye göre değişir. En önemli şey emniyetli olması gerekir, yaşlılar için yaralanma ihtimalinin yüksek olduğu sporlardan uzak durulması gerekiyor. Sporun zevkli ve kolay uygulanabilir olması lazım. Özellikle grup halinde yapılan sporlar daha motive edici oluyor. Yaşam tarzlarında da bazı modifikasyonlar yapılırsa egzersizlerden randıman almak daha da kolaylaşacaktır. Ayrıca sağlıklı bir beslenme tarzı da oluşturulursa egzersizden maksimum fayda sağlanır. Böylece özellikle şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, insülin direnci, kemik erimesi ve kalp damar hastalıklardan korunulur. Ayrıca osteoporoza karşı son derece etkilidir. Eklem sağlığı için çok faydalı, hareket açıklığının korunması, kas gücünün korunması kişinin hareket kabiliyetinin korunmasını sağlar".

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Anahtar Kelimeler:
egzersiz kalp damar hastalıkları sağlıklı yaşlı
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