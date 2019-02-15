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"Sağlıklı ve doğru beslenme gözleri birçok hastalıktan koruyor"

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.02.2019 13:49 | Son Güncelleme

İyi beslenmenin sağlıklı gözler açısından çok önemli olduğunu belirten uzmanlar, sağlıklı ve doğru beslenmenin gözleri birçok hastalığa karşı koruduğunu, hastalıkların ilerlemesini yavaşlattığını belirtiyor.Sağlıklı gözlere sahip olmak için vücudun sürekli vitamin ve minerallere ihtiyacı olduğunu dile getiren Göz Hastalıkları Uzmanı Op.

İyi beslenmenin sağlıklı gözler açısından çok önemli olduğunu belirten uzmanlar, sağlıklı ve doğru beslenmenin gözleri birçok hastalığa karşı koruduğunu, hastalıkların ilerlemesini yavaşlattığını belirtiyor.
Sağlıklı gözlere sahip olmak için vücudun sürekli vitamin ve minerallere ihtiyacı olduğunu dile getiren Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ayfer Aksöz, "İlaç olarak alınan vitamin ve mineraller vücutta birikimlere neden olabileceğinden yan etkilere neden olabilir. En iyisi besinler ile doğal yoldan vitaminleri almaktır" dedi.
Op. Dr. Aksöz, göz sağlığı için gerekli vitaminleri ve bu vitaminlerin hangi besinlerde bulunduğunu açıkladı. Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Hatay Şubesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ayfer Aksöz, "A, E, C, B2 Omega 6 gibi yağ asitleri Çinko, magnezyum gibi minerallerdir. A vitamini; yumurta sarısı, havuç, buğdaygiller, baklagiller, süt ve süt ürünleri, kırmızı et, yeşil

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